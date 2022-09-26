Украина перехитрила Путина, он этого не ожидал – Трасс/ Reuters, УНИАН

Украинцам удалось перехитрить российского президента Владимира Путина. Когда он вторгался на украинские территории, то не ожидал такого сильного сопротивления.

Из-за этого само вторжение стало стратегической ошибкой российского диктатора. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью CNN.

"Он совершил стратегическую ошибку, вторгнувшись в Украину. Я думаю, что украинцы его перехитрили. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению. И я думаю, что он не ожидал сильной реакции со стороны свободного мира", – отметила Трасс.

Она подчеркнула, что западным государствам не стоит придавать такого значения бряцанию оружием со стороны Путина и его фальшивым угрозам. Вместо этого нужно и дальше вводить санкции против страны-агрессора РФ и продолжать оказывать помощь и поддержку украинцам.

По словам Трасс, нельзя дать Путину одержать победу в войне против Украины. Ведь его победа покажет другим авторитарным режимам, что можно вторгнуться в другое независимое государство, и это не будет иметь каких-то последствий.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин, который продолжает терроризировать весь мир, может применить тактическое ядерное оружие. И сделать это он может для того, чтобы устроить демонстрационный взрыв, пишет The New York Times.

В то же время обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший выразил мнение, что эскалация войны России против Украины ведется только для того, чтобы сохранить лицо президенту РФ Владимиру Путину и может стать концом его режима.

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