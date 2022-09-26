Уничтоженная база и 80 "двухсотых": оккупанты подорвали сами себя на Херсонщине

Оккупанты при помощи иранских дронов уничтожили свою базу на Херсонщине / Фото УНИАН, AFUStratCom

Российские оккупанты уничтожили при помощи иранских дронов Shahed-136 свою собственную базу в районе города Скадовск Херсонской области. Кроме того, "грузом-200" стали 40 террористов "ЛДНР", 20 российских военных и 20 иранских инструкторов. О произошедшем рассказал в Facebook журналист Роман Бочкала.

По его словам, иранские инструкторы лично приехали на юг Украины, чтобы помочь российской армии освоить "мопеды" – так называют эти дроны из-за того, что они достаточно шумные.

В результате использования оккупантами дронов Shahed-136 что-то явно пошло не по плану. Помимо уничтоженной базы и ликвидированных солдат российской армии еще шесть захватчиков пока что остаются в статусе "трехсотых", но нет гарантий, что они выживут после полученных травм.

Также войска РФ потеряли 2 единицы автомобильной техники, в том числе "Урал" с боекомплектом.

БПЛА Shahed-136 - что о них известно

Дрон Shahed-136 относится к классу баражирующих боеприпасов или, как их еще называют, дронов-камикадзе. Этот БПЛА одноразовый и предназначен для поражения наземных целей, рассказал НВ главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

Единственный источник наведения беспилотника — это спутниковая навигация. То есть он наводится исключительно на стационарные объекты по координатам, которые получает со спутниковых систем навигации, таких как GPS или ГЛОНАСС.

"А учитывая, что Иран находится под санкциями и, очевидно, не имеет доступа к западным комплектующим с условным военным GPS, то использует обычный гражданский сенсор GPS, который можно приобрести на AliExpress. В конце концов, с высокой долей вероятности иранский дрон собран из электронных компонентов, которые есть в свободной продаже. Даже двигатель к Shahed-136 доступен на AliExpress", - объяснил Катков.

Как сообщал Главред, ночью 26 сентября российские оккупанты снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Два дрона попали в объект военной инфраструктуры. Один - уничтожен силами противовоздушной обороны. Вспыхнул пожар.

25 сентября российские оккупанты также атаковали город с помощью иранских дронов-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города.

В Одессе в пятницу, 23 сентября, раздавались звуки стрельбы прямо в центре города. Над городом летали вражеские беспилотники, которые пытались сбить средства ПВО.

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