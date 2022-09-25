Иранские дроны-камикадзе атаковали Одессу: оккупанты попали в админздание

Иранские дроны-камикадзе атаковали Одессу / скриншот

Российские оккупанты атаковали город с помощью иранских дронов-камикадзе.

Идет спасательная операция и тушение пожара. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Одесса снова атакована враждебными дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара. Один дрон сбит силами противовоздушной обороны. Человеческих потерь нет", - говорится в сообщении.

ОК "ЮГ" / скриншот

В сети также появилось видео сбития одного из дронов.

Возле Одессы сбили дрон / скриншот

Скандал с иранскими дронами для России

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации из-за поставок дронов России.

По словам Николенко, украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Напомним, в Одессе в пятницу, 23 сентября, раздавались звуки стрельбы прямо в центре города. Над городом летали вражеские беспилотники, которые пытались сбить средства ПВО.

Враг применил по Одессе беспилотники-камикадзе Shahed 136 иранского производства. Силам ПВО удалось сбить как минимум один дрон.

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