Стрельба и взрыв: над Одессой сбили иранский беспилотник

Иранский дрон над Одессой / Думская

В Одессе в пятницу, 23 сентября, раздавались звуки стрельбы прямо в центре города.

Над городом летали вражеские беспилотники, которые пытались сбить средства ПВО, сообщает Думская.

Как сообщают очевидцы, летательные аппараты треугольной формы были замечены в центре города. Один из них пролетел очень низко.

Отмечается, что враг применил по Одессе беспилотники-камикадзе Shahed 136 иранского производства.

Издание уточняет, что силам ПВО удалось сбить как минимум один дрон.

При этом очевидцы в местных пабликах сообщили о мощном взрыве, который слышали в Одессе.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили первый ударный беспилотник, который Иран передал российским оккупантам. Дрон приземлился вблизи Купянска на Харьковщине.

"С большой долей вероятности можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что речь может идти о БПЛА-камикадзе Shahed-136.

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