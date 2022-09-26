Россия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе: вспыхнул мощный пожар

Два дрона попали в объект военной инфраструктуры. В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения.
Ночью 26 сентября российские оккупанты снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Вспыхнул пожар. Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Два дрона попали в объект военной инфраструктуры. Один - уничтожен силами противовоздушной обороны.
В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения.
По предварительным данным, пострадавших нет. Борьба с огнем и спасательная операция продолжаются.
Как сообщал Главред, 25 сентября российские оккупанты также атаковали город с помощью иранских дронов-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города.
В Одессе в пятницу, 23 сентября, раздавались звуки стрельбы прямо в центре города. Над городом летали вражеские беспилотники, которые пытались сбить средства ПВО.
Другие новости:
- ВСУ вооружат британскими САУ и дронами-камикадзе для ударов по оккупантам - Джонсон
- "Время оккупантов в Крыму закончилось": Жданов заявил, что по штабу ЧФ мог ударить дрон-камикадзе
- Мощный залп зениток ВСУ: на юге сбит штурмовик РФ и иранский дрон-камикадзе