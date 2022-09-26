Россия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе: вспыхнул мощный пожар

В Одесской области вспыхнул пожар из-за атаки дронов-камикадзе / Фото t.me/Bratchuk_Sergey

Ночью 26 сентября российские оккупанты снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Вспыхнул пожар. Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Два дрона попали в объект военной инфраструктуры. Один - уничтожен силами противовоздушной обороны.

В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения.

По предварительным данным, пострадавших нет. Борьба с огнем и спасательная операция продолжаются.

Как сообщал Главред, 25 сентября российские оккупанты также атаковали город с помощью иранских дронов-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города.

В Одессе в пятницу, 23 сентября, раздавались звуки стрельбы прямо в центре города. Над городом летали вражеские беспилотники, которые пытались сбить средства ПВО.

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