Мощный залп зениток ВСУ: на юге сбит штурмовик РФ и иранский дрон-камикадзе

На юге сбит Су-25 РФ / topwar.ru

В Херсонской области Воздушные силы ВСУ сбили штурмовик Су-25 российских оккупантов, рассказали в Командовании воздушных сил ВСУ.

Кроме того, украинские защитники уничтожили иранский дрон-камикадзе Shahed-136" в Николаевской области, говорится в сообщении в Facebook.

"20 сентября около 17:00 на Херсонщине военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" сбит очередной российский штурмовик Су-25", - уточнили в Командовании воздушных сил.

Уточняется, что иранский дрон-камикадзе Shahed-136, который оккупанты маркируют как "Герань-2", сбили на Николаевщине около 16:00.

/ Facebook/kpszsu

Напомним, на восточном направлении бойцами Вооруженных сил Украины был уничтожен очередной вертолет оккупантов Ка-52.

Украинские защитники также сбили беспилотник РФ. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.

Читайте еще: