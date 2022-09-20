Мощный залп зениток ВСУ: на юге сбит штурмовик РФ и иранский дрон-камикадзе

Иранский дрон-камикадзе Shahed-136, который оккупанты маркируют как "Герань-2", сбили на Николаевщине.
В Херсонской области Воздушные силы ВСУ сбили штурмовик Су-25 российских оккупантов, рассказали в Командовании воздушных сил ВСУ.
Кроме того, украинские защитники уничтожили иранский дрон-камикадзе Shahed-136" в Николаевской области, говорится в сообщении в Facebook.
"20 сентября около 17:00 на Херсонщине военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" сбит очередной российский штурмовик Су-25", - уточнили в Командовании воздушных сил.
Уточняется, что иранский дрон-камикадзе Shahed-136, который оккупанты маркируют как "Герань-2", сбили на Николаевщине около 16:00.
Напомним, на восточном направлении бойцами Вооруженных сил Украины был уничтожен очередной вертолет оккупантов Ка-52.
Украинские защитники также сбили беспилотник РФ. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".
Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.
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