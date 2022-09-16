Мощный удар зениток: ВСУ сбили ударный вертолет РФ Аллигатор

Ка-52 Аллигатор / Фото Википедия

На восточном направлении в четверг, 15 сентября, бойцами Вооруженных сил Украины был уничтожен очередной вертолет оккупантов Ка-52.

Украинские защитники также сбили беспилотник РФ. Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

"15-го сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины на восточном направлении уничтожен очередной вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня", - сказано в сообщении.

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Вертолет Ка-52

Разведывательно-ударный вертолёт (неофициальное название Аллигатор). Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.

Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.

Об этом уточнили в пресс-центре Группировки Объединенных сил ВСУ.

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