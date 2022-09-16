Мощный удар зениток: ВСУ сбили ударный вертолет РФ Аллигатор

15-го сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит вертолет РФ.
На восточном направлении в четверг, 15 сентября, бойцами Вооруженных сил Украины был уничтожен очередной вертолет оккупантов Ка-52.
Украинские защитники также сбили беспилотник РФ. Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
"15-го сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины на восточном направлении уничтожен очередной вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня", - сказано в сообщении.
Вертолет Ка-52
Разведывательно-ударный вертолёт (неофициальное название Аллигатор). Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.
Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".
Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.
Об этом уточнили в пресс-центре Группировки Объединенных сил ВСУ.
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