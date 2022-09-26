Эскалация войны в Украине может стать концом режима Путина - WSJ

Лучший выход для Путина - переговоры, считает обозреватель WSJ / Фото Reuters

Эскалация войны России против Украины ведется только для того, чтобы сохранить лицо президенту РФ Владимиру Путину и может стать концом его режима. Такое мнение высказал обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший.

По его словам, угроза для президента РФ может появиться изнутри - из круга его бывших союзников, и "Путин знает, что теперь ничто не прикончит его быстрее".

Дженкинс-младший назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину авантюрой. Она могла бы окупиться только в случае, если бы первоначальный взгляд прокремлевской пропаганды на положение дел был бы реальным: если бы "Украина была фальшивой страной и гнилым государством, готовым с благодарностью попасть в руки РФ".

Однако это не так, и сейчас агрессору пришлось еще больше накалить ситуацию. Лучший выход для Путина теперь – переговоры, считает автор.

"Для начала добиться прекращения огня, а затем позволить переговорам об окончательном урегулировании затянуться на 10, 20 лет, сколько бы он ни рассчитывал прожить, пытаясь восстановить свою энергию", – говорится в статье.

При этом даже "энергетическая карта" Путина не сможет его спасти – "он слишком долго ждал, чтобы разыграть ее". Например, в Германии паника из-за возможного кризиса уже уступила место подготовке и планированию.

"Настоящий вопрос сейчас может заключаться не в том, хочет ли господин Путин уйти [из войны]. Вопрос в том, подарит ли ему это президент Украины Зеленский", – пишет Дженкинс-младший.

При этом он считает, что Путин сможет пережить неудавшуюся войну в Украине, поскольку российский президент пытался сделать все, чтобы "жизненно важные слои населения" вообще не понимали, что война идет.

"Привилегированные 17 миллионов Москвы и Санкт-Петербурга не собираются протестовать на улицах, если он не завоюет Украину. А они могли бы, если бы он попытался втянуть их семьи в свой обманчивый проект", – считает обозреватель The Wall Street Journal.

Как сообщал Главред, ранее российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин спрогнозировал дальнейшую судьбу президента РФ Владимира Путина. В частности, смог ли бы российский диктатор отойти от власти и остаться живым.

Частичная мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" о проведении так называемых "референдумов" о присоединении к стране-агрессору РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

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