УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эскалация войны в Украине может стать концом режима Путина - WSJ

26 сентября 2022, 09:52

Даже "энергетическая карта" Путина не сможет его спасти. Российский диктатор "он слишком долго ждал, чтобы разыграть ее", считает Холман Дженкинс-младший.

Владимир Путин
Лучший выход для Путина - переговоры, считает обозреватель WSJ / Фото Reuters

Эскалация войны России против Украины ведется только для того, чтобы сохранить лицо президенту РФ Владимиру Путину и может стать концом его режима. Такое мнение высказал обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший.

По его словам, угроза для президента РФ может появиться изнутри - из круга его бывших союзников, и "Путин знает, что теперь ничто не прикончит его быстрее".

Дженкинс-младший назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину авантюрой. Она могла бы окупиться только в случае, если бы первоначальный взгляд прокремлевской пропаганды на положение дел был бы реальным: если бы "Украина была фальшивой страной и гнилым государством, готовым с благодарностью попасть в руки РФ".

Однако это не так, и сейчас агрессору пришлось еще больше накалить ситуацию. Лучший выход для Путина теперь – переговоры, считает автор.

"Для начала добиться прекращения огня, а затем позволить переговорам об окончательном урегулировании затянуться на 10, 20 лет, сколько бы он ни рассчитывал прожить, пытаясь восстановить свою энергию", – говорится в статье.

При этом даже "энергетическая карта" Путина не сможет его спасти – "он слишком долго ждал, чтобы разыграть ее". Например, в Германии паника из-за возможного кризиса уже уступила место подготовке и планированию.

"Настоящий вопрос сейчас может заключаться не в том, хочет ли господин Путин уйти [из войны]. Вопрос в том, подарит ли ему это президент Украины Зеленский", – пишет Дженкинс-младший.

При этом он считает, что Путин сможет пережить неудавшуюся войну в Украине, поскольку российский президент пытался сделать все, чтобы "жизненно важные слои населения" вообще не понимали, что война идет.

"Привилегированные 17 миллионов Москвы и Санкт-Петербурга не собираются протестовать на улицах, если он не завоюет Украину. А они могли бы, если бы он попытался втянуть их семьи в свой обманчивый проект", – считает обозреватель The Wall Street Journal.

Как сообщал Главред, ранее российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин спрогнозировал дальнейшую судьбу президента РФ Владимира Путина. В частности, смог ли бы российский диктатор отойти от власти и остаться живым.

Частичная мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" о проведении так называемых "референдумов" о присоединении к стране-агрессору РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

Другие новости:

мобилизация война в Украине Владимир Путин мобилизация в армию новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:58

В британской разведке назвали главную проблему путинской мобилизации

09:55

Путин может применить тактическое ядерное оружие для показательного взрыва - The New York TimesВидео

09:52

Эскалация войны в Украине может стать концом режима Путина - WSJВидео

09:30

Как стирать пальто из разных материалов: главные правила и можно ли бросать в машинку

09:18

"Никто не будет воевать": в Приангарье призывник застрелил военкомаВидео

Реклама
09:07

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2022: Львам – вещие сны, Девам – денежная удача, Козерогам – ловушкаВидео

09:00

Зима в Украине не будет суровой: синоптики опровергли ледяной прогнозВидео

08:35

Мобилизационный миграционный кризис набирает оборотымнение

08:32

Оккупантов "перемололи" вместе с техникой: в Херсоне россиянам устроили мощную "бавовну"Видео

07:59

Мобилизация в РФ идет со скрипом, Путин не сможет решить проблемы - ISWВидео

07:51

Путин хочет закончить войну до 15 ноября: Жданов объяснил, на что надеется диктатор

07:32

Россия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе: вспыхнул мощный пожарВидео

07:05

Минус Су-25, Ми-8 и пять складов с боеприпасами: ВСУ ударили по оккупантам на Юге

06:41

У США есть план действий, если РФ применит ядерное оружие - БлинкенВидео

06:24

Способны ли протесты в Иране свергнуть власть и привести к смене режимамнение

05:00

Если Путин применит ядерное оружие, силы НАТО уничтожат войска Путина в Украине – ПионтковскийВидео

04:05

"Мы делаем ошибку": военный эксперт объяснил, почему опасно недооценивать мобилизованных в РФВидео

03:20

Самые вкусные рулетики из селедки с бюджетной начинкой: превосходный рецепт закускиВидео

02:31

18-летняя дочь Моники Беллуччи показала глубокое "драгоценное" декольте

02:20

Синоптики рассказали, где и когда ждать настоящего пекла в УкраинеВидео

Реклама
01:58

"Невеста из преисподней": Волочкова раздвинула ноги в белом платье

01:33

Весной будет роскошная клумба: как правильно сажать тюльпаны на зимуВидео

00:51

Приметы на 26 сентября: какие 5 вещей запрещено делать, чтобы проблемы со здоровьем не привлечьВидео

00:18

Алла Пугачева показала костлявые ножки в неприличном мини

25 сентября, воскресенье
23:53

Зеленский откровенно рассказал, как Украина ответит на "референдумы"Видео

23:24

Деньги сыплются с неба: какие 5 женских имен всю жизнь купаются в богатствеВидео

22:55

Запад разрабатывает экстренные планы на случай ядерного удара по Украине - FTВидео

22:37

Путин хочет завершить войну до 15 ноября, но на своих условиях - ЖдановВидео

22:12

Рекордное подорожание: цены на мясо в Украине взлетелиВидео

22:05

Там сотни людей: в Изюме нашли еще две братские могилы - ЗеленскийВидео

21:39

Европа начнет передавать Украине танки после того, как это сделают США - ЗеленскийВидео

21:28

Зеленский ответил на ядерные угрозы ПутинаВидео

21:07

Зима станет вызовом для всей Украины: Зеленский про удары России по электросетиВидео

21:01

"Последствия будут катастрофическими": США дадут мощный ответ в случае ядерного удара РФВидео

20:34

Гороскоп на октябрь 2022 для Раков: большая любовь, прибыль и поездка за границу

20:29

В Украину ворвется циклон Стефания: синоптик предупредила украинцев о настоящей жареВидео

20:10

Приметы на 27 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы беду не привлечь на ВоздвижениеВидео

19:56

"ВСУ смогут нас порадовать": Гайдай анонсировал хорошие новости в Луганской областиВидео

19:48

Украина получила системы NASAMS - ЗеленскийВидео

19:38

"Что за позор": футболисты сборной РФ оконфузились из-за санкций, а фанаты шокированы игрой УкраиныВидео

Реклама
19:36

Можно взять ядерное оружие напрокат у Израиля, чтобы в Москве не нылимнение

19:23

Германия боится войны России с НАТО, поэтому не дает танки Украине – ШольцВидео

19:23

Сказочная удача и большие перемены: 3 знакам зодиака невероятно повезет в год Черного Кролика

18:55

"Это Россия напала на Украину": протесты против мобилизации в РФ дошли до МахачкалыВидео

18:49

Рош ха-Шана 2022: дата, традиции и поздравления в еврейский новый год

18:45

"Потеряла желание вообще вставать с постели": Тышкевич рассказала об отчаянии из-за хронической боли

18:42

Били и резали ножом: освобожденный из плена британец рассказал о зверствах оккупантовВидео

17:56

"План выполнен": Аксенов цинично заявил о завершении мобилизации в КрымуВидео

17:30

Если в Кремле захотят избавиться от Путина, Россию ждут масштабные протесты – ФейгинВидео

17:28

Большой куш и невероятная удача: 3 знака зодиака – в списке везунчиков неделиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять