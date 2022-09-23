"Помер, старенький был": Фейгин оценил шансы Путина остаться живым, если он отойдет от власти

Марк Фейгин спрогнозировал судьбу Владимира Путина / Фото УНИАН, Reuters

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин спрогнозировал дальнейшую судьбу президента РФ Владимира Путина. В частности, смог ли бы российский диктатор отойти от власти и остаться живым.

"Он (Путин, - ред.) не оставил себе практически никаких возможностей. Например, представьте себе, что он улетит в Китай, к другу Си [Цзиньпину] и будет жить там где-нибудь в Шанхае. Мы такие вещи видели - люди бежали и в Китай, и в другие места, но так все меняется, что его могут, как ценный приз, обменять на что-то. Хоть китайцы, хоть Лукашенко. У него [Путина] нет безопасного способа отойти, он его не создал. Во всяком случае - пока", - сказал Фейгин в интервью Главреду.

По мнению правозащитника, безопасный отход от власти Путину может гарантировать наследник его власти.

"А как это возможно, если следующим будет не добровольный преемник, которого сам Путин поставит вместо себя, отойдя от дел? Тогда шансы - так себе. Но учитывая, что ему через две с половиной недели 70 лет, бог знает, как он в этой ситуации отвертится. Потому что он может "естественным путем" убыть - и никто ничего не скажет. Ну, помер человек в 71 год, чего вы от него хотите? Старенький был, больной и плюс на него эта ситуация с войной воздействовала самым негативным образом. И все, вопрос как бы закрылся. А что тогда? Поэтому, на самом деле, у него шансов хорошо уйти почти нет", - считает Фейгин.

Транзит власти в России

Военный эксперт Олег Жданов говорил о том, что президент России Владимир Путин думает о транзите власти. В частности, согласно планам главы Кремля, пост главы государства может занять Дмитрий Патрушев, а дочь Путина Екатерина Тихонова возглавит партию Единая Россия. Сам глава Кремля станет руководителем Госсовета и останется фактическим главой государства. До своего формального ухода из власти он хотел бы воссоздать СССР в какой-либо форме, но не может этого сделать из-за Украины.

Не исключен вариант объявления проведения внеочередных президентских выборов, которые должны будут состояться 26 марта 2023 года. Действующий президент в них участие не примет. Однако будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Патрушева, который сейчас занимает пост министра сельского хозяйства РФ.

Издание The Washington Post писало, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев может стремиться занять место президента Владимира Путина. Он приобретает все большее влияние, и именно его идеи могут лежать в основе решений, принятых нынешним хозяином Кремля.

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