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Сын Патрушева президент, а дочь Тихонова – глава Единой России: Жданов назвал новый сценарий Путина

12 июня 2022, 12:05

Путин стремится воссоздать СССР в какой-либо форме, однако Украина стала для него камнем преткновения, считает Олег Жданов.

Путин сын Патрушева
Путин задумался о транзите власти, при котором он останется реальным руководителем России - Жданов / Коллаж УНИАН, Википедия

Президент России Владимир Путин думает о транзите власти. В частности, согласно планам главы Кремля, пост главы государства может занять Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства и сын секретаря Совбеза – а дочь Путина Екатерина Тихонова возглавит партию Единая Россия. Сам глава Кремля станет руководителем Госсовета и останется фактическим главой государства. До своего формально ухода из власти он хотел бы воссоздать СССР в какой-либо форме, но не может этого сделать из-за Украины. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Дмитрию Гордону он сказал о том, что Путин, вероятно, раздумывает, сможет ли он при жизнь реализовать свою мечту – попытаться восстановить СССР, и над возможной передаче власти.

Читайте такжеПутин хочет взять паузу на фронте: военный эксперт объяснил причину"Он (Путин - Ред.) думает, первое - о том, успеет он или не успеет воплотить свою мечту в жизнь, а это - воссоздание Советского Союза в любой интерпретации. И тут для него камень преткновения - это мы, Украина... и в последнее время, судя по его поступкам и высказываниям и судя по той информации, которая идет из РФ, я думаю, что он таки задумался о транзите власти...", - полагает Жданов.

По его словам, в ситуации с транзитом власти Путин возглавит Госсовет, а в России тогда состоятся внеочередные выборы главы государства. Однако и после избрания нового президента он останется фактическим руководителем России.

На пост президента, похоже, предлагают сына секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Дочь Путина, Екатерина Тихонова, должна стать руководителем Единой России. Фактически, якобы состоится разделение власти в стране.

"Патрушев предлагает своего сына - министра аграрной политики на сегодня (на пост президента РФ ). И в то же время для того, чтобы сбалансировать власть в стране, он предлагает пост главы партии "Единая Россия" Тихоновой (дочь Путина Екатерина Тихонова)... Типа у нее в руках законодательная власть, а у него будет в руках исполнительная власть в лице президента...", - подчеркнул Олег Жданов.

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Путин может уйти с поста президента России

Напомним, военный эксперт Олег Жданов сказал, что у ВСУ есть шанс выйти на границу с Россией. Активная фаза войны может закончиться, однако менее интенсивные бои могут идти и в дальнейшем вдоль границы. По словам Жданова, осенью может состояться уход Путина с поста президента, и тогда появятся возможности для переговоров.

Ранее бывший глава внешнеполитической разведки Великобритании (MI-6) Ричард Дирлав предположил, что режим Путина в России падет в течение 18 месяцев. По его мнению, преемником Путина может стать секретарь Совбеза Патрушев.

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Екатерина Тихонова Олег Жданов Николай Патрушев война России и Украины
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