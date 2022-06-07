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У ВСУ есть шансы выйти на границу с РФ, но все будет зависеть от вопроса ухода Путина – Жданов

7 июня 2022, 05:15

На конец осени в России запланирован съезд партии Единая Россия – решения могут привести к смене власти в Кремле, считает Олег Жданов.

Жданов ВСУ
Активная фаза войны может завершиться, но не исключен переход к менее интенсивным боям вдоль границы – Жданов / Коллаж Генштаб, Главред

Армия Украины обладает шансом выйти на границу с Россией. Существует вероятность завершения активной фазы войны, однако менее интенсивные действия могут идти в дальнейшем вдоль границы. В конце осени планируется съезд партии Единая Россия. Если будут приняты решения, связанные с уходом президента Владимира Путина, решающую роль в запуске новых переговоров Киева и Москвы могут сыграть США. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью ТСН он рассказал о том, что у украинских войск есть шанс выйти на украинско-российскую границу. Однако несмотря на возможное завершение активной фазы войны, менее интенсивные боевые действия могут продолжиться и вдоль кордонов. Фактически выход на линию границы с РФ не означает полноценного завершения войны.

Читайте такжеПутин начинает говорить о транзите власти, чтобы завершить дело всей своей жизни - Жданов"У нас есть шанс выйти на границу, но перманентный конфликт – активная фаза, может закончиться, но менее интенсивные действия могут идти и вдоль границы. Мы же помним 2014 год, Inform Napalm зафиксировал 250 обстрелов РФ наших территорий с территории России. Поэтому выход на границу с Россией еще не гарантирует окончание войны. Активной фазы – да, полного окончания – нет", - считает Олег Жданов.

По его словам, ситуация может измениться в конце осени – ожидается съезд партии Единая Россия, на котором планируют обсуждать изменения по кадровым и инфраструктурным вопросам. Если съезд приведет к смене власти в Кремле и приходу нового глава государства с другим политическим курсом, США могут сыграть решающую роль в войне РФ против Украины и поспособствовать переговорам сторон.

"Если это приведет к транзиту власти и новый глава будет, с новым политическим курсом, то Соединенные Штаты могут сыграть ключевую роль – сказать: "Довольно воевать, давайте садиться за стол переговоров", тогда мы можем получить расстояние", - подчеркнул Олег Жданов.

Война России против Украины

Силы обороны Украины ведут контрнаступательные действия в Херсонской области. Украинские войска в начале июня достигли успеха на северном направлении. Им удалось освободить из-под российской оккупации более 20 населенных пунктов. ВСУ продолжают продвижение и идут на восток региона.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину ожидает очень сложный период на фронте. Войска РФ накопили силы и перешли в наступление на трех участках.

Изюмско-славянской группировке удается продвинуться в направлении Святогорска и трассы на Барвенково. В направлении Славянская очень высокая концентрация российских сил, через неделю может произойти осада города. В Северодонецк привезли множество единиц артиллерии, украинским войскам приходится маневрировать. Россияне сняли войска с Бахмутовского направления и пытаются перерезать трассу Бахмут-Лисичанск.

Спикер Банковой Алексей Арестович сказал, что США и Великобритания предоставляют Украине недостаточное количество единиц реактивных систем залпового огня. Если ВСУ получат нужное количество РСЗО, российские войска удастся остановить. Дефицит оружия приводит к увеличению потерь в рядах украинской армии.

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ВСУ Олег Жданов война России и Украины
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