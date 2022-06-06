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ВСУ нужны десятки РСЗО для освобождения Украины: в ОП жестко обратились к Западу

6 июня 2022, 22:36

Чем больше РСЗО передадут Украине, тем быстрее можно будет остановить продвижение оккупантов РФ, говорит Алексей Арестович.

HIMARS
Алексей Арестович оценил поставки РСЗО Украине / shephardmedia.com

США и Великобритания обещают Украине недостаточное количество реактивных систем залпового огня, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Как подчеркнул он в интервью The Guardian, чем больше РСЗО передадут Украине западные страны, тем быстрее можно будет остановить продвижение российских оккупантов.

"Если мы получим 60 таких систем, то российские войска будут остановлены и не смогут продвигаться. Если 40, то они замедлятся, понеся большие потери. Если 20, то они продолжат наступление с большими потерями, чем сейчас", - сказал советник главы ОП.

По его словам, чем меньше РСЗО получат ВСУ, тем больше потерь среди личного состава понесут украинские защитники.

"Чем меньше мы получим, тем хуже будет наше положение. Наши войска будут продолжать гибнуть, а мы будем продолжать терять позиции", - добавил Арестович.

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Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вопрос передачи Украине американских реактивных систем залпового огня.

По словам американского лидера, США не будут поставлять Украине РСЗО, способные поражать территорию России.

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