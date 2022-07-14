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"Дьявол на плече, нашептывающий на ухо": Патрушев может занять место Путина - The Washington Post

14 июля 2022, 11:03

Николай Патрушев приобретает все большее влияние. За последние два года он был одним из немногих близких советников, имеющих регулярный доступ к президенту РФ.

Владимир Путин, Николай Патрушев
Патрушев хочет контролировать Путина и занять его место / Фото Reuters, Википедия

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев может стремиться занять место президента Владимира Путина. Он приобретает все большее влияние, и именно его идеи могут лежать в основе решений, принятых нынешним хозяином Кремля.

Как пишет The Washington Post, Патрушев более двух десятилетий находился за кулисами в роли "маклера власти", однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину он стал гораздо заметнее.

Пока ходят слухи о проблемах со здоровьем Путина и он избегает поездок и публичных выступлений, Патрушев "разъезжает по бывшему Советскому Союзу" и приобретает все большее влияние. Его долгие интервью и частые поездки показывают, что именно он имеет право интерпретировать и объяснять мнения Путина, в отличие от, скажем, министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Почетный профессор Школы славистики и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти считает, что Патрушев долгое время был "дьяволом на плече Путина, нашептывающим яд ему на ухо".

Источники в Кремле говорят, что Патрушев - "пьяница и красноречивый силовик".

"Он все понимает так, как если бы еще существовал Советский Союз, и видит себя в этих терминах", - отметил собеседник издания.

Отмечается также, что Патрушев завидовал Путину, после того как последний возглавил ФСБ.

"Путин был никем. Путин был подполковником, а Патрушев - уже генерал-полковником", - отметил источник.

После того как Борис Ельцин выбрал Путина премьер-министром, Патрушев занял пост главы ФСБ. С этого момента Патрушев стремился как обеспечить сохранение Путина у власти, так и контролировать его, пишет издание.

По словам инсайдеров в Москве, последние два года Патрушев был одним из немногих близких советников, имеющих регулярный доступ к президенту, что укрепляло его влияние на Путина.

Российский политолог Татьяна Становая говорит, что Патрушев был одним из очень немногих советников по безопасности, которые, вероятно, знали о решении Путина до начала вторжения. И почти пять месяцев спустя ни один из них не может видеть или хотеть выхода.

"Путину нужно продолжение войны. В условиях войны он может управлять обществом. Если будет мир, люди начнут задавать вопросы, почему их жизнь так плоха", - добавил московский бизнесмен.

Как сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий считают, что в России секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев может готовить своего сына на "замену" Путина.

Военный эксперт Олег Жданов говорил о том, что президент России Владимир Путин думает о транзите власти. В частности, согласно планам главы Кремля, пост главы государства может занять Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства и сын секретаря Совбеза, а дочь Путина Екатерина Тихонова возглавит партию Единая Россия. Сам глава Кремля станет руководителем Госсовета и останется фактическим главой государства. До своего формально ухода из власти он хотел бы воссоздать СССР в какой-либо форме, но не может этого сделать из-за Украины.

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