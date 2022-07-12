В России готовят "путинозаменителя": в разведке назвали возможного преемника диктатора

В разведке назвали возможного наследника диктатора / скриншот

В России секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев может готовить своего сына на "замену" Путина.

Секретарь совета безопасности РФ, может готовить своего сына на "замену" Путину, в эфире единого телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Пока что подтвержденной информации о замене Путина нет. Но то, что он вводит его в высшие эшелоны власти - планы у Патрушева есть", - сказал Николай Патрушев.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что резидент России Владимир Путин думает о транзите власти. В частности, согласно планам главы Кремля, пост главы государства может занять Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства и сын секретаря Совбеза – а дочь Путина Екатерина Тихонова возглавит партию Единая Россия.

Читайте также"Патрушев играет решающую роль в плане Путина": российский оппозиционер раскрыл замысел КремляСам глава Кремля станет руководителем Госсовета и останется фактическим главой государства. До своего формально ухода из власти он хотел бы воссоздать СССР в какой-либо форме, но не может этого сделать из-за Украины, считает эксперт.

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