"Патрушев играет решающую роль в плане Путина": российский оппозиционер раскрыл замысел Кремля

российский оппозиционер в плане Путина по Украине / скриншот

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил по указанию Путина, что кремлевский режим "не гонится ни за какими сроками" для российских войск в Украине.

Такими обещаниями Патрушев пытается "подтереть синяки и ушибы" после визита в бункер к диктатору, заявил российский оппозиционер Геннадий Гудков в эфире 24 канала.

Он отметил, что Украине сейчас тяжело, а российская армия сохраняет преимущество в технике и силе, идет уничтожение инфраструктуры Украины.

"Но сейчас вполне понятен тактический план Путина. И Патрушев играет в этом отношении одну из решающих ролей,– сказал Гудков.

Читайте такжеКремлевские чиновники не знали о планах Путина начать войну до 24 февраляОн заключается в том, как объяснил оппозиционер, чтобы попытаться хоть что-нибудь захватить. Это позволит Путину "торговаться", а затем попытаться удержать эти территории. Следовательно, объявить, что "они всех победили".

Гудков предполагает, что сейчас оккупанты попытаются сосредоточить усилия на захвате южных и юго-восточных территорий Украины.

"Вот таков их план. Они понимают, что не дойдут до Одессы, не дойдут до Молдовы, до Приднестровья, не способны захватить Киев и не справятся с Харьковом. Это все они понимают, особенно то, что окончание войны - не за Россией", - сказал он.

Отметим, что британское издание The Sun утверждает, что на время отсутствия больного Путина страной руководить будет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Именно его называют преемником Путина.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Читайте также: