Болезнь Путина стремительно прогрессирует, необходима операция: СМИ назвали имя преемника

Владимир Путин / Reuters

В ближайшее время президенту РФ Владимиру Путину предстоит хирургическое вмешательство. На оперативном лечении настаивают лечащие врачи.

Утверждается, что у главы Кремля рак, болезнь Паркинсона и шизоаффиктивное расстройство. На время отсутствия руководить страной будет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, пишет британское издание The Sun.

В материале приводятся слова бывшего высокопоставленного сотрудника Кремля о том, что Путин обсуждал со своими коллегами предстоящие медицинские процедуры. Имя чиновника не называется.

На опубликованной записи искаженный голос сообщает, что в течение некоторого времени Путин будет недееспособен, и что состояние здоровья главы Кремля может ухудшиться, поскольку у него рак, болезнь Паркинсона и шизоаффиктивное расстройство.

"На то недолгое время, пока Путин будет недееспособен, и пока он будет отходить, давайте предположим дня 2-3, фактическое правление страной переходит как раз Патрушеву, — сообщается на записи. — Я скажу, что это худший вариант, и оговорюсь, что если вдруг у Путина проявятся особо сильно проблемы со здоровьем… мы прекрасно знаем, что у него онкология, мы знаем, что у него болезнь Паркинсона, мы знаем, что у него шизоаффиктивное расстройство. Мы об этом говорили неоднократно".

Сообщается, что онкологическое заболевание прогрессирует, на протяжении некоторого времени его удавалось сдерживать. "Но сейчас все это течение болезни прогрессирует. И прогнозы там… я не хочу лишний раз делиться прогнозами, чтобы лишний раз вас не обнадеживать", — говорится за записи.

Что известно о преемнике Путина

Николай Патрушев родился в 1951 году в Ленинграде. Директор ФСБ России (1999—2008), Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии РФ.

Считается, что именно 70-летний Патрушев стоит за стратегией российской армии в Украине, и что он убедил Путина будто Киев якобы наводнен неонацистами.

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Напомним, ранее российский правозащитник Николай Полозов заявил о том, что шансы на то, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова может сменить своего отца в Кремле невелики.

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