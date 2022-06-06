Внеочередные выборы и смена президента: в РФ назвали неожиданного преемника Путина

Владимир Путин / Фото УНИАН

К концу осени 2022 года в РФ рейтинг партии Единая Россия просядет и появится запрос на нового лидера партии.

По планам российской верхушки, все социологические опросы должны будут показать, что у россиян запрос на руководителя-женщину, сообщает российский Telegram-канал Генерал СВР.

"В Единой России безусловно много достойных женщин которые могут возглавить партию власти, но самой достойной должна оказаться дочь президента России Катерина Тихонова", – отмечается в сообщении.

Внеочередные выборы и преемник Путина

При этом не исключен вариант объявления проведения внеочередных президентских выборов, которые должны будут состояться 26 марта 2023 года. Действующий президент в них участие не примет. Однако будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Патрушева, который сейчас занимает пост министра сельского хозяйства РФ.

"Владимир Путин останется председателем Госсовета и реальным руководителем страны столько, сколько позволит ухудшающееся здоровье. Это конечно планы, но все собеседники президента отмечают его решимость в этот раз довести всё до конца", – говорится в сообщении.

Добавим, что Дмитрий Патрушев является сыном секретаря совета нацбезопасности РФ Николая Патрушева.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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