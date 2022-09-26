Сделал все сам: "повар Путина" подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к ЧВК "Вагнер" / Коллаж фото ТАСС, 24 канал

Российский олигарх Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", признал, что он причастен к ЧВК "Вагнера". К тому же он признался, что наемники убивали украинцев на Донбассе. Об этом сообщает Дождь.

Российские наемники создали вооруженные анклавы "ЛДНР" .

"Повар Путина" рассказал, что ЧВК "Вагнера" была создана им весной 2014 года, "когда начался геноцид русского населения Донбасса". Он пытался набрать группу из людей, которые ездили на полигоны, но понял, что они ему не подходят и занялся этим сам.

"Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии получила название БТГ "Вагнер", - заявил олигарх.

Он добавил, что именно наемники "освободили" луганский аэропорт и другие территории. Этих головорезов Пригожин называет "защитниками обездоленных", которые не хотели стать безработными или "носить сумки за женой сумасшедшего микроолигарха".

"Они не могли отвернуться от любимого дела, в котором были профессионалами высочайшего уровня, и сесть на скамью безработных. Так, из командира штурмового подразделения, который ежедневно ловит пули и осколки в свой потертый бронежилет, можно было пойти в охранники какого – то сумасбродного микроолигарха, жена которого будет заставлять носить сумки по магазинам", - сказал Пригожин.

Он подтвердил, что вагнеровцы воевали в Сирии и "защищали" африканцев, латиноамериканцев и народы арабских стран.

Пригожин отрицает, что его наемники были жестокими головорезами.

"Я долгое время избегал ударов множества противников с одной главной целью - чтобы не подставить этих ребят, которые являются основой русского патриотизма. А получал победы по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника", - добавил Пригожин.

Ракетный удар по базе путинских наемников ЧВК"Вагнера"

Напомним, 14 августа стало известно, что украинские войска нанесли ракетный удар по базе путинских наемников ЧВК "Вагнера" в оккупированном городе Попасная. При этом место расположения базы "сдал" российский военный корреспондент Среда, который выложил ее фотографии в свой Telegram-канал.

15 августа председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе "вагнеровцев".

"На этот раз вчера (14 августа – ред.) в Попасной точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер". Количество погибших уточняется", – сказал Гайдай.

Позже в сети появились фото и видео того, что осталось от базы "вагнеровцев" в Попасной после ее уничтожения.

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