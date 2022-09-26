'Никто не будет воевать': в Приангарье призывник застрелил военкома

В Усть-Илимске застрелили военкома / Скриншот

В российском Усть-Илимске Иркутской области военного комиссара Александра Елисеева застрелили в упор.

Военком скончался после покушения по дороге в больницу. Видео опубликовали в местных пабликах.

Убийцей оказался "частично могилизированный" Руслан Зинин 1997 года рождения. Его уже задержали.

Отмечается, что причиной убийства военкома могло стать вымогательство. Якобы Елисеев требовал крупную сумму денег за "отмазывание" от мобилизации, объявленной Владимиром Путиным. При этом призывник Зинин решил расправиться с вымогателем по-своему.

По словам очевидцев, Зинин якобы сказал перед стрельбой: "Никто не будет воевать, сейчас все поедем домой!".

/ Скриншот

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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