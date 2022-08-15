"Нет больше, всё под завалами": появились кадры уничтоженной базы "вагнеровцев" в Попасной

Появились кадры уничтоженной базы "вагнеровцев" в Попасной/ Telegram

В Сети появились фото и видео того, что осталось от базы "вагнеровцев" в оккупированном городе Попасная на Луганщине после того, как она была уничтожена.

Кадры, которые снимали, очевидно, сами захватчики, распространились в соцсетях. На видео видны руины, которые еще дымят.

При этом сами оккупанты комментируют то, что видят, за кадром ролика. Как можно понять, они явно не ожидали такого поворота событий и были шокированы этим.

"Всё, нет больше, всё под завалами, [неценз.]", – говорят захватчики, комментируя увиденное.

От прежней базы теперь остались лишь руины. Под завалами также "похоронено" вооружение захватчиков из частной военной компании "Вагнера" и вещи оккупантов.

Уничтоженная база "вагнеровцев" в Попасной/ Telegram

Уничтоженная база "вагнеровцев" в Попасной/ Telegram

Уничтоженная база "вагнеровцев" в Попасной/ Telegram

Уничтожение базы "вагнеровцев" в Попасной

Напомним, 14 августа стало известно, что украинские войска нанесли ракетный удар по базе путинских наемников ЧВК "Вагнера" в оккупированном городе Попасная. При этом место расположения базы "сдал" российский военный корреспондент Среда, который выложил ее фотографии в свой Telegram-канал.

15 августа председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе "вагнеровцев".

"На этот раз вчера (14 августа – ред.) в Попасной точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер". Количество погибших уточняется", – сказал Гайдай.

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