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"Подумайте о своей репутации": у Зеленского раскритиковали Красный Крест из-за бездействия

15 августа 2022, 12:43

Подоляк призвал Красный Крест вмешаться в проведение "трибунала" над украинскими воинами.

суд на военными в Мариуполе
В Мариуполе хотят провести трибунал над украинскими военными / Коллаж фото Reuters, Мариупольский горсовет

Оккупанты планируют провести в Мариуполе так называемый "трибунал" над украинскими защитниками из Азовстали, которые сейчас находятся в плену. Украина призвала Красный Крест вмешаться в это и "наконец вспомнить о своем предназначении". Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он акцентировал внимание на том, что украинские воины защищали свою страну, поэтому их действия были законными. Подоляк посоветовал Красному Кресту подумать о своей репутации.

"Все военнопленные, в частности, защитники "Азовстали", являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому "мариупольские клетки" - это официальное военное преступление России. Пора Международному комитету Красного Креста и президенту МККК Питеру Маруреру наконец вспомнить о своем назначении и подумать о своей репутации", - написал он.

"Трибунал" над украинскими военными

Напомним, Верховный суд РФ 2 августа признал полк "Азов" якобы "террористической организацией". Заседание проходило в закрытом режиме по требованию местной Генпрокуратуры. В суде объявили, что решение должно быть выполнено немедленно.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что пленным украинцам теперь грозит серьезная опасность, потому что существует угроза, что их могут безжалостно казнить или приговорить к пожизненному лишению свободы.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что РФ начала готовиться к суду над пленными азовцами. По его данным, через несколько суток после выхода из Азовстали в Мариуполе, все руководство полка "Азов", которое было на заводе, вывезли в Москву - командира и всех его заместителей. После этого с ними не было возможности установить какую-то связь. Также неизвестно, в каком состоянии они находятся и как к ним относятся.

Впоследствии стало известно, что оккупанты устанавливают железные клетки на сцене камерной филармонии в Мариуполе. Именно там они хотят провести так называемый "трибунал" над украинскими воинами. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, что оккупанты могут устроить "трибунал" в День независимости Украины.

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