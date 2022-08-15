"Повар Путина" сам отсидел 10 лет: эксперт рассказал, почему "вагнеровцы" не спасут Кремль на войне

Эксперт рассказал, почему "вагнеровцы" не спасут Кремль на войне / коллаж https://ua.depositphotos.com/

Известный политолог и российский оппозиционер Андрей Пионтковский заверил, что согнанные на войну против Украины в состав "ЧВК Вагнера" никак не могут спасти русского диктатора Владимира Путина и помочь ему достигнут свои цели. Такое мнение эксперт высказал в интервью на канале "Эспрессо".

"Я, конечно, иронизирую, но мы понимаем, что свидетельством кризиса жанра является создание так называемых "губернских батальонов". Не мог поверить, что они могут использовать подобное оружие, которое может вернуться против них. Мы же понимаем, что за люди туда входят", – отметил собеседник.

Ведь большинство из новозавербованных – выпущенные из тюрем преступники, которые, как и "повар Путина" Евгений Пригожин (он же куратор "ЧВК Вагнера") имела срока за убийства или разбой, говорит Пионтковский.

Он подчеркнул, что ситуация с вербовкой сейчас превращается в трагикомедию. Политолог вспомнил увиденные кадры о сахалинском батальоне, в который российские генерали набрали натурально пожилых людей, его возраста (Пионтковскому сейчас 82 года – Главред).

"Может, календарно они и младше, но выглядели не моложе меня. На них нацепили какое-то подобие военной формы и что-то похожее на оружие, они опирались, как на костыли. Я болезненно вспоминал, где же я это все видел. А это в хронике – последнее берлинское ополчение в конце апреля 1945 года: Армия Венка! Где армия Венка, отражающая наступление от Берлина?!", – подытожил Пионтковский.

Напомним, ранее Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона.

До того начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин серьезно болен раком, а в России уже происходит переворот с целью свержения Путина.

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