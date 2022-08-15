В Сети появилось видео взрыва мины на пляже в Затоке: есть погибшие

Взрыв, Затока / скриншот из видео

В социальных сетях был опубликован видеоролик взрыва мины на пляже в курортном поселке Затока (Белгород-Днестровский район). Изначально его обнародовал у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Как позднее прокомментировал ситуацию спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, от взрыва на месте погибли двое мужчин. А еще один получил ранения.

На опубликованных кадрах видно, что во время взрыва в море вокруг мины находились около десяти человек.

При этом, в связи с угрозой взрыва мин, власти Одесской области ввели жесткое ограничение на посещение побережья Черного моря и, соответственно, купания на пляжах. Однако, к сожалению, местные жители регулярно игнорируют этот запрет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в курортном селе Грибовка Одесской области во время купания в море подорвался мужчина. Он погиб на месте, сообщили местные полицейские.

По данным полиции, семья из Донецкой области хотела отдохнуть на пляже, но в итоге 50-летний мужчина погиб в море в результате подрыва - на глазах жены, сына и друга.

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