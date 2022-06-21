Мариуполь мстит оккупантам: россияне подорвались на мине при разминировании Азовстали

На Азовстали подорвались оккупанты / УНИАН, Reuters

Российские оккупанты продолжают попытки разминировать "Азовсталь", где длительное время находились мирные жители и защитники Мариуполя. Двое саперов подорвались на мине. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Взрыв был такой, что его было слышно на полгорода.

"Сегодня саперы России вместе с военными проводили разминирование территории завода Азовсталь в районе доменных цехов. Итог - минус два оккупанта пошли петь вместе с Кобзоном. Взрыв слышало полгорода", - написал Петр Андрющенко.

Российская сторона сообщила, что на Азовстали подорвались энергетики. Андрущенко убежден, что таким образом РФ пытается скрыть гибель своих военных на заводе, украинские защитники покинули более месяца назад.

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Напомним, ранее в России начали распространять мифы о сотрудничество ОБСЕ с украинской армией. оккупанты якобы нашли на Азовстали "доказательства" этого.

Эвакуация из Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По данным британской разведки, с Азовстали вышли около 1700 украинских военных. При этом неизвестно, сколько защитников Украины еще остаются на территории металлургического комбината.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что украинские военные выживали в нечеловеческих условиях с тяжелыми ранениями. В первую очередь им необходима нормальная медицинская помощь. По ее словам, украинская сторона работает над тем, чтобы эвакуировать защитников сразу после того, как их состояние стабилизируется.

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