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Эвакуация военных из Азовстали: вывезли более 200 человек, их обменяют

17 мая 2022, 00:26

Для дальнейшего возвращения украинских военных домой будет проведена процедура обмена.

Началась эвакуация военных из Азовстали / фото скрин

16 мая из Азовстали в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила во время выступления замминистра обороны Украины Анны Маляр.

Информацию об эвакуации бойцов Азова также подтвердил и президент Владимир Зеленский в своем новом обращении.

"Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных – ВСУ, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек", - отметил Зеленский.

"Азовсталь. Начата сложная операция по спасению украинских воинов. Жизнь наших людей – бесценна", - сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Оборона Азовстали

На территорию меткомбината "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) было осуществлено десятки авианалетов, в том числе - стратегическими бомбардировщиками, сообщает полк "Азов".

Напомним, в субботу, 7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и людей пожилого возраста.

В начале мая российские оккупанты смогли прорваться на территорию комбината "Азовсталь".

Ранее российские войска наносили авиаудары по комплексу сооружений завода "Азовсталь", в подвалах которых укрываются украинские военные и гражданские.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.

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