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"Сохранение жизни личного состава": командир Азова заявил о выполнении задач в Мариуполе

16 мая 2022, 20:36

В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования.

Андрей Прокопенко / Скриншот

Защитники Мариуполя Донецкой области выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивая превосходящие силы противника на себя, заявил командир подразделения Азова Андрей Прокопенко.

В опубликованном обращении он подчеркнул, что защитники Мариуполя дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров.

При этом он обратил внимание на то, что ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.

"В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - добавил Прокопенко.

Что известно о спасении раненых с Азовстали

Отметим, что ранее вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о переговорах по спасению рареных защитников Мариуполя:"В качестве первого шага, предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят с "Азовстали" по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных".

При этом появилась информация о том, что из подвалов Азовстали эвакуировали тяжелораненых защитников Мариуполя.

При чем, это была не сдача в плен, как это преподносили росСМИ. Это был обмен тяжелораненых украинских военных на российских военнопленных.

Решение принималось на самом высоком уровне. Об этом сообщил главарь банды боевиков под названием Восток Александр Ходаковский.

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Оборона Азовстали

На территорию меткомбината "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) было осуществлено десятки авианалетов, в том числе - стратегическими бомбардировщиками, сообщает полк "Азов".

Напомним, в субботу, 7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и людей пожилого возраста.

В начале мая российские оккупанты смогли прорваться на территорию комбината "Азовтсаль".

Ранее российские войска наносили авиаудары по комплексу сооружений завода "Азовсталь", в подвалах которых укрываются украинские военные и гражданские.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.

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