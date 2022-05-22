Новый миф: на Азовстали рашисты "нашли доказательства" сотрудничества ОБСЕ с ВСУ

Россия продолжает распространять мифы о сотрудничестве ОБСЕ с украинской армией.
Россия продолжает распространять мифы о сотрудничестве ОБСЕ с украинской армией. На этот раз рассказывают о якобы найденных на Азовстали "доказательствах", заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Теперь на территории Азовстали (по утверждению оккупантов) найдено доказательство сотрудничества ОБСЕ и украинской армии. Вот этот телефон. А в это время официальная Европа не просто продолжает молчать об арестах сотрудников ОБСЕ в Донецке и Луганске, но и некоторые страны начали "шататься" в твердости вокруг поддержки Украины", - пишет Андрющенко.
Война России против Украины
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее прогнозировал контрнаступление армии Украины на занятые войсками РФ позиции уже в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление оружия от Запада в нужном объеме. Далее государство будет формировать подразделения для наступления.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что и ВСУ, и войска России, нуждаются в пополнении своих резервов. Сторона, которая будет действовать более оперативно, получит преимущество. По мнению Жданова, украинская армия может пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от объемов поставок Западом тяжелых вооружений.
Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению с целью деоккупации своих территорий. Однако украинские войска нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений для ликвидации преимущества России в военной технике. В ближайшие месяцы силы обороны Украины собираются вытеснить захватчиков с юга и востока страны.
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