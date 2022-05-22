УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Новый миф: на Азовстали рашисты "нашли доказательства" сотрудничества ОБСЕ с ВСУ

22 мая 2022, 21:37

Россия продолжает распространять мифы о сотрудничестве ОБСЕ с украинской армией.

ОБСЕ на бумаге
На "Азовстали" оккупанты "нашли доказательства" сотрудничества ОБСЕ / "РИА Новости Украина"

Россия продолжает распространять мифы о сотрудничестве ОБСЕ с украинской армией. На этот раз рассказывают о якобы найденных на Азовстали "доказательствах", заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Теперь на территории Азовстали (по утверждению оккупантов) найдено доказательство сотрудничества ОБСЕ и украинской армии. Вот этот телефон. А в это время официальная Европа не просто продолжает молчать об арестах сотрудников ОБСЕ в Донецке и Луганске, но и некоторые страны начали "шататься" в твердости вокруг поддержки Украины", - пишет Андрющенко.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее прогнозировал контрнаступление армии Украины на занятые войсками РФ позиции уже в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление оружия от Запада в нужном объеме. Далее государство будет формировать подразделения для наступления.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что и ВСУ, и войска России, нуждаются в пополнении своих резервов. Сторона, которая будет действовать более оперативно, получит преимущество. По мнению Жданова, украинская армия может пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от объемов поставок Западом тяжелых вооружений.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению с целью деоккупации своих территорий. Однако украинские войска нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений для ликвидации преимущества России в военной технике. В ближайшие месяцы силы обороны Украины собираются вытеснить захватчиков с юга и востока страны.

Читайте тажке:

война в Украине Азовсталь военная агрессия РФ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:37

Новый миф: на Азовстали рашисты "нашли доказательства" сотрудничества ОБСЕ с ВСУ

21:36

Президент Польши рассказал о позоре оккупантов в УкраинеВидео

21:32

Угрюмый "наехал" на Дядю Сашу: путинские генералы устроили разброки из-за провала в УкраинеВидео

21:16

Камалия рассказала, сколько денег теряет ее муж-миллиардер из-за войны

21:07

"Тяжело раненых утопили вместе с крейсером": отец погибшего на Москве срочника обвинил властей РФВидео

Реклама
20:59

Рашистов стерли в порошок: пропагандист РФ навел ВСУ на российские позиции на ЛуганщинеВидео

20:56

Выжила только она: 10-летнюю Веронику вытащили из-под завалов многоэтажки, где погибла вся ее семьяВидео

20:37

Логистику поставок оружия в Украину невозможно прервать - Белый дом

20:24

Рашистов утопили вместе с техникой: ВСУ уничтожили переправу РФ на Северском ДонцеВидео

20:10

Приметы на 24 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:01

Светлана Тарабарова показала расстрелянное рашистами детство своих детей

19:56

Враг пошел на прорыв: рашисты пытаются захватить новые украинские городаВидео

19:51

"Мы этот курятник разгоним быстро": капитан Нацгвардии "разнес" тактику оккупантовВидео

19:49

В Россию прибыли специалисты по бочковым бомбам из Сирии - The GuardianВидео

19:33

ВСУ ликвидируют белорусских наемников из числа российских ЧВК - разведкаВидео

19:28

Проблемы свалятся на голову: 4 знака зодиака ждет непростое новолуние 30 мая

19:25

"Большой пабеды нет": в России быстро падают рейтинги пропаганды

19:06

Зеленский отреагировал на скандал с баллами на Евровидении и поставил жирную точкуВидео

18:58

Оккупанты устроили разведку боем: нарвались на ответку ВСУ и отступили с потерямиВидео

18:57

Совершенная тупость Москвы, или Зачем в РФ ввели санкции против мертвых американских сенаторовмнение

Реклама
18:52

Местные задорно плясали: видео с похорон погибшего в Украине племянника замминистра обороны РФВидео

18:52

Зеленский назвал ежедневные потери военных на востоке УкраиныВидео

18:31

Зеленский резко ответил на петицию разрешить мужчинам выезд за рубеж во время войныВидео

18:21

В Беларуси снова перебрасывают Искандеры к границе с Украиной – впервые за два месяцаВидео

18:07

Надя Дорофеева призналась в любви бывшему коллеге Позитиву

18:02

Украинцам грозит две вспышки смертельной инфекции из-за войныВидео

17:59

"Шаг к завершению войны": астролог назвала самый опасный период агрессии РФ

17:30

Процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на 20 лет – МИД ФранцииВидео

17:29

РФ точно попала в реку на Днепропетровщине: денацифицирована рыбаВидео

17:27

Денежное везение и большой куш: три знака зодиака не коснутся проблемы с финансами в июне 2022

17:12

Запад может дать Украине РСЗО типа MLRS и HIMARS с дальностью пуска до 300 км – ЖдановВидео

17:10

На Украину налетит циклон Emmelinde: синоптики рассказали, когда ждать жарыВидео

16:58

Во Франции Путина назвали "разжигателем войны" и пообещали помочь выгнать оккупантов из УкраиныВидео

16:54

Жительница Курской области в бешенстве из-за "хлопков" и просит Путина закрыть небоВидео

16:47

Служащий ВСУ стал Заслуженным артистом Украины

16:40

"Как из гроба вылезла": Оля Полякова со слезами на глазах шокировала признаниемВидео

16:38

Почему Россия не изменится, даже если Путин исчезнетмнение

16:35

"Путин – черт!": ученица в РФ на школьной "линейке" заявила в микрофон о поддержке УкраиныВидео

16:28

Под 100 гривен за килограмм: в Украине прогнозируют дефицит и рекордное подорожание гречкиВидео

16:02

Разведка ФРГ установила, что за РФ в войне против Украины воюют неонацисты – SpiegelВидео

Реклама
15:58

"Заходят ДРГ": у Лукашенко заявили об украинских "диверсантах" в БеларусиВидео

15:50

Украинка проучила школьника из РФ, который призвал использовать против Украины ядерное оружиеВидео

15:42

Приметы на 23 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:34

День Конституции Украины 2022: когда отмечаем и будет ли выходной

15:33

Роман Цимбалюк. Когда закончится война?Видеоблоги

15:32

Уничтожили целую роту с танками: ВСУ разбили войска РФ в неравном бою под ГорловкойВидео

15:27

"Путинский привет" Зеленскому и Дуде: РФ нанесла мощный ракетный удар по УкраинеВидео

15:15

"Уступки поставят войну на паузу": у Зеленского назвали условие для переговоров с РФВидео

15:07

В Украине до 23 августа продлили всеобщую военную мобилизациюВидео

15:06

Самый вкусный мясной рулет с сыром из лаваша: невероятно простой рецептВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять