Новый миф: на Азовстали рашисты "нашли доказательства" сотрудничества ОБСЕ с ВСУ

На "Азовстали" оккупанты "нашли доказательства" сотрудничества ОБСЕ / "РИА Новости Украина"

Россия продолжает распространять мифы о сотрудничестве ОБСЕ с украинской армией. На этот раз рассказывают о якобы найденных на Азовстали "доказательствах", заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Теперь на территории Азовстали (по утверждению оккупантов) найдено доказательство сотрудничества ОБСЕ и украинской армии. Вот этот телефон. А в это время официальная Европа не просто продолжает молчать об арестах сотрудников ОБСЕ в Донецке и Луганске, но и некоторые страны начали "шататься" в твердости вокруг поддержки Украины", - пишет Андрющенко.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее прогнозировал контрнаступление армии Украины на занятые войсками РФ позиции уже в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление оружия от Запада в нужном объеме. Далее государство будет формировать подразделения для наступления.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что и ВСУ, и войска России, нуждаются в пополнении своих резервов. Сторона, которая будет действовать более оперативно, получит преимущество. По мнению Жданова, украинская армия может пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от объемов поставок Западом тяжелых вооружений.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению с целью деоккупации своих территорий. Однако украинские войска нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений для ликвидации преимущества России в военной технике. В ближайшие месяцы силы обороны Украины собираются вытеснить захватчиков с юга и востока страны.

Читайте тажке: