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Стало известно, когда обменяют эвакуированных из Азовстали военных

17 мая 2022, 16:43

Прежде чем обменять украинских защитников на оккупантов, состояние азовцев должно стабилизироваться.

Азовсталь, эвакуация с Азовстали
Стало известно, когда обменяют эвакуированных из Азовстали украинских военных / Коллаж УНИАН, facebook.com/NGUmainpage

Украина продолжает работать над обменом раненных украинский военных, которых накануне эвакуировали из Азовстали. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, когда это произойдет.

Из-за того, что военные выживали в нечеловеческих условиях с тяжелыми ранениями, в первую очередь им необходима нормальная медицинская помощь. В больнице на оккупированных территориях пока пребывают 52 эвакуированных воина с тяжелыми ранениями.

Украинская сторона работает над тем, чтобы эвакуировать защитников сразу после того, как их состояние стабилизируется.

"Азовсталь: гуманитарная операция продолжается. В интересах сохранения жизней вчера было эвакуировано 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы обменяем их на российских военнопленных. Работаем над дальнейшими этапами гуманитарной операции. Даст Бог, все будет хорошо", - написала Ирина Верещук.

Пока неизвестно, на каких условиях и по какой формуле будет проходить обмен украинских воинов с Азовстали на российских оккупантов.

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Эвакуация раненых с Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила во время выступления замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Информацию об эвакуации бойцов Азова также подтвердил и президент Владимир Зеленский.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины утром 17 мая сообщило, что "для скорейшего возвращения" эвакуированных вечером в понедельник защитников Мариуполя "будет осуществлена процедура обмена". Также проводятся все необходимые мероприятия по спасению тех, кто остался на Азовстали.

Другие новости:

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