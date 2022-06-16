Максимально низко и со смертельным риском: в Сети показали видео прорыва пилотов на "Азовсталь"

Как говорит один из пилотов, сразу после удачного прорыва на "Азовсталь", у них было всего лишь около десяти минут на все - на выгрузку и погрузку.
Тем до безумия смелым пилотам, которые решились на прорыв на вертолетах "Ми-8" ‒ чтобы доставить боекомплект и лекарства на осажденный русскими оккупантами завод "Азовсталь" в Мариуполе, пришлось совершать полеты на максимально малой высоте. Об этом говорится в видео, которое опубликовал на YouTube проект "Днепр оперативный".
Как говорил один из пилотов, который участвовал в смертельно опасных рейдах, из 160-200 километров полета солидную часть занимала территория, которую контролировал противник и где много было средств противовоздушной обороны.
"Все, чем наши могли пользоваться – рельеф. Штука в том, что пролетать нужно на предельно малой высоте и чаще всего в темное время суток", – говорит мужчина.
Как утверждает пилот, полеты ночью, когда сильный туман или много облаков – в принципе одни из самых тяжелых в летной практике. Но, по его словам, все пилоты понимали ‒ плохая видимость работает в обе стороны. То есть оккупантам тоже тяжело заметить полеты украинских вертолетов.
Естественно, все старались взять по-максимуму людей, в первую очередь ‒ раненых, чтобы спасти их.
Читайте такжеВ разведке рассказали детали геройского прорыва украинских вертолетчиков в осажденный Мариуполь
Прорыв украинских пилотов на осажденный завод "Азовсталь"
В конце мая первый командир и основатель полка "Азов" Андрей Билецкий говорил - украинские пилоты успешно провернули операции, которых история еще не знала. Они более пяти раз вертолетами перебрасывали помощь украинским военным, которые были заблокированы на Азовстали в Мариуполе.
Затем интервью специализированному изданию The Warzone участник операции с боевым псевдонимом "Флинт" рассказал, Украинские пилоты вертолетов, которые соглашались отправиться на смертельно опасный прорыв через оккупантскую осаду Мариуполя для спасения его защитников на "Азовстали", отдавали себе отчет в сверхвысоком риске.
Один из пилотов был сверхмотивирован тем, что на заводе в осаде находилась его жена.
"Основной причиной, по которой он согласился это сделать, было то, что его жена была боевым медиком на "Азовстали". Она работала с тяжелоранеными бойцами, и задачей первого полета была эвакуация тяжелораненых, а также ее с территории завода", – рассказал "Флинт".
Другие новости:
- "Впереди – тяжелые бои": эксперт пояснил, станет ли завод Азот в Северодонецке второй Азовсталью
- Адольфа назвали Адидасом: Кадырову подарили собаку, украденную у украинского воина из Азовстали
- "Это гораздо больше 200 человек": Данилов сообщил, где находятся защитники "Азовстали"