Один пилот спасал свою жену с "Азовстали": новые детали геройского прорыва вертолетов ВСУ на завод

Новые детали геройского прорыва вертолетов ВСУ на завод/ коллаж фото УНИАН и Дмитрий Казацкий

Украинские пилоты вертолетов, которые соглашались отправиться на смертельно опасный прорыв через оккупантскую осаду Мариуполя для спасения его защитников на "Азовстали", отдавали себе отчет в сверхвысоком риске. Но, как в интервью специализированному изданию The Warzone рассказал участник операции с боевым псевдонимом "Флинт", у одного из пилотов на заводе находилась жена.

"Первый прорыв был важен тем, что многие люди смотрели на эту миссию как на невыполнимую. Потому-то мы и желали показать другим летчикам, в том числе военным, что такое можно сделать в принцип", – говорит он.

"Флинт" говорит ‒ в Минобороны отлично понимали, что полностью скрыть такую операцию не получится.

Несколько пилотов отказались лететь, но один мужчина, который все же согласился, имел на это важную личную причину.

"Основной причиной, по которой он согласился это сделать, было то, что его жена была боевым медиком на "Азовстали". Она работала с тяжелоранеными бойцами, и задачей первого полета была эвакуация тяжелораненых, а также ее с территории завода", – рассказал "Флинт".

Он также рассказал, что иногда полеты осуществлялись глухой ночью и потому приходилось использовать приборы ночного видения.

"Первое прибытие вертолетов удивило защитников "Азовстали". Они сказали, что мы не знаем места вашего отправления, но вы спустились к нам с неба. Это совершенно особенные эмоции, когда по возвращении ты отдаешь раненых врачам и понимаешь, что сделал что-то совершенно невозможное. Вы чувствуете гордость и счастье за своих людей", – вспоминает "Флинт".

Как говорит он, все остальные прорывы ставали все сложнее и сложнее ‒ поскольку русские оккупанты быстро насытили Мариуполдь средствами противовоздушной обороны.

"Мне известна ситуация, когда наш вертолет пролетел между двумя российскими кораблями, а затем повернул направо и переместился над морем на территорию Украины... Об этих операциях нужно писать книги и снимать фильмы о последнем месте обороны Мариуполя. И я думаю, что эту историю перескажут наши дети", – подытожил "Флинт".

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Прорыв украинских пилотов на осажденный завод "Азовсталь"

В конце мая первый командир и основатель полка "Азов" Андрей Билецкий говорил - украинские пилоты успешно провернули операции, которых история еще не знала. Они более пяти раз вертолетами перебрасывали помощь украинским военным, которые были заблокированы на Азовстали в Мариуполе

Кроме того, таким образом из Мариуполя вывезли раненых и тела убитых защитников. Благодаря такому авиапрорыву для усиления обороны города было доставлено 72 бойца "Азова".

Позднее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил - в Мариуполь на помощь украинским военным отправились 16 вертолетов, два из которых были сбиты оккупантами во время пятого и седьмого вылетов. По его словам, еще один из вертолетов был сбит, когда отправлялся на помощь другому подбитому вертолету.

Данных о жертвах и пострадавших Буданов, однако, приводить не стал.

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