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Украинские пилоты героически прорвали блокаду Мариуполя: появилось уникальное видео с вертолета

31 мая 2022, 16:51

Украинские пилоты совершили семь героических полетов на глубину более 100 км до оккупированного Мариуполя.

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Уникальные кадры героического полета украинских вертолетов на Азовсталь / t.me/polkazov, Скриншот

Украинские пилоты сделали сверхвозможное - летели на заблокированную Азовсталь в Мариуполе, чтобы передать нашим защитникам оружие, медикаменты и другие необходимые вещи. В Сети появилось уникальное видео с кадрами пролета вертолетов в Азовстали. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Известно, что сверхсложную и героическую спецоперацию проводили специалисты ГУР и полк "Азов".

"Чтобы доставить защитникам Мариуполя крайне необходимое оружие и боеприпасы, вертолетчики ВС Украины и спецназ ГУР МО Украины осуществили уникальную по сложности операцию", - отметили в ГУР.

Напомним, украинские военные совершили 7 таких вылетов на глубину более 100 км. В спецоперации в общей сложности участвовали 16 вертолетов. Этими вертолетами также забирали раненых и тела погибших. Благодаря спецоперации удалось переправить вертолетами для усиления обороны Мариуполя 72 бойцов "Азова".

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Первый командир и основатель полка "Азов" Андрей Билецкий рассказал о том, что таких операций в истории человечества никогда не было.

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Эвакуация из Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По данным британской разведки, с Азовстали вышли около 1700 украинских военных. При этом неизвестно, сколько защитников Украины еще остаются на территории металлургического комбината.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что украинские военные выживали в нечеловеческих условиях с тяжелыми ранениями. В первую очередь им необходима нормальная медицинская помощь. По ее словам, украинская сторона работает над тем, чтобы эвакуировать защитников сразу после того, как их состояние стабилизируется.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение Азовсталь Мариуполь
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