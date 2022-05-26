В разведке рассказали детали геройского прорыва украинских вертолетчиков в осажденный Мариуполь / УНИАН / Мариупольский горсовет

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил новые детали специальной операции по прорыву украинскими вертолетчиков для доставки помощи защитникам Мариуполя, которые оказались заблокированы на заводе "Азовсталь". Об этом он рассказал в интервью порталу The WarZone.

"Спецоперация была спланирована и проведена военной разведкой Министерства обороны Украины", — сказал Буданов.

Буданов сообщил, что в Мариуполь на помощь украинским военным отправились 16 вертолетов, два из которых были сбиты оккупантами во время пятого и седьмого вылетов. По его словам, еще один из вертолетов был сбит, когда отправлялся на помощь другому подбитому вертолету.

Руководитель разведки Минобороны добавил, что всего было семь вылетов: вертолеты доставляли на "Азовсталь" оружие, боеприпасы, медикаменты, продовольствие, а также дополнительно отряд в 72 бойца полка "Азов" на помощь защитникам Мариуполя.

Данных о жертвах и пострадавших Буданов, однако, приводить не стал.

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Напомним, ранее первый командир и основатель полка "Азов" Андрей Билецкий говорил о том, что украинские пилоты успешно провернули операции, которых история еще не знала. Они более пяти раз вертолетами перебрасывали помощь украинским военным, которые были заблокированы на Азовстали в Мариуполе.

Вертолетами удалось переправить вооружение, подкрепление, лекарства и прочее самое необходимое. Кроме того, таким образом из Мариуполя вывезли раненых и тела убитых защитников.

Впоследствии враг уже определил маршрут полета и расставил ПВО. Билецкий заявил, что таких операций в истории человечества никогда не было. Он добавил, что история командира такого первого экипажа достойна экранизации.

"Возможно, после войны, или даже во время войны она будет экранизирована. Это история для фильма. Но пусть этот человек сам расскажет. Это уже должен рассказывать офицер, пилот. А ему есть что рассказывать. Он жив-здоров", - сказал Билецкий.

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