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Украинские пилоты героически прорывали блокаду Азовстали: такого не делала ни одна армия мира

22 мая 2022, 14:37

Вертолеты доставляли подкрепление, оружие, медикаменты и прочее самое необходимое для военных.

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Отважные украинские пилоты вертолетами доставляли помощь на Азовсталь / t.me/polkazov

Украинские пилоты успешно провернули операции, которых история еще не знала. Они более пяти раз вертолетами перебрасывали помощь украинским военным, которые были заблокированы на Азовстали в Мариуполе. Об этом рассказал первый командир и основатель полка "Азов" Андрей Билецкий в интервью Украинской правде.

Вертолетами удалось переправить вооружение, подкрепление, лекарства и прочее самое необходимое. Кроме того, таким образом из Мариуполя вывезли раненых и тела убитых защитников.

Благодаря такому авиапрорыву для усиления обороны города было доставлено 72 бойца "Азова". Одним из первых доставили азовца с позывным "Кельт", он погиб на следующий день.

"Погиб так, как и хотел, кстати. Он многим друзьям говорил: "хочу дома умереть". И погиб он на соседней улице от того дома, где родился и вырос. Погиб прямо в сердце своей малой родины", – отметил Билецкий.

Вертолетами также доставляли медиков. Последним вертолетом прибыли из Днепра гражданские медсестра, анестезиолог и два хирурга.

Впоследствии враг уже определил маршрут полета и расставил ПВО. Билецкий заявил, что таких операций в истории человечества никогда не было. Он добавил, что история командира такого первого экипажа достойна экранизации.

"Возможно, после войны, или даже во время войны она будет экранизирована. Это история для фильма. Но пусть этот человек сам расскажет. Это уже должен рассказывать офицер, пилот. А ему есть что рассказывать. Он жив-здоров", - сказал Билецкий.

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Напомним, пресс-офицер полка "Азов" Дмитрий Казацкий, который провел на Азовстали 84 дня, снял короткометражный фильм-прощание. В нем можно увидеть руины, в которые некогда мощный завод превратили оккупанты своими свирепыми и взбесившимися атаками.

Эвакуация из Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По данным британской разведки, с Азовстали вышли около 1700 украинских военных. При этом неизвестно, сколько защитников Украины еще остаются на территории металлургического комбината.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что украинские военные выживали в нечеловеческих условиях с тяжелыми ранениями. В первую очередь им необходима нормальная медицинская помощь. По ее словам, украинская сторона работает над тем, чтобы эвакуировать защитников сразу после того, как их состояние стабилизируется.

Другие новости:

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