"Структура сложная": Зеленский озвучил сроки эвакуации из Азовстали

Владимир Зеленский рассказал подробности эвакуации / Офис президента

Выход украинских военных с территории окруженного врагами завода "Азовсталь" в Мариуполе должен завершиться в ближайшее время, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время телемарафона UAразом.

Глава государства поделился подробностями эвакуации украинских военных из Азовстали. В настоящее время завод покинули гражданские, медики и раненые бойцы.

"Что дальше. На сегодня вывезены все гражданские, которые были заблокированы на заводе. Гражданских вывезли, медиков вывезли, вывезли тяжелораненых и раненых. Я знаю, что происходит на этот момент. Я думаю, в ближайшее время, даже не на днях, завершится вывоз всех", – заявил Зеленский.

Читайте такжеРФ могла пойти на эвакуацию из Азовстали, чтобы поскорее заявить о захвате города – ISW

Украинский президент также припомнил процесс подготовки эвакуации. Он, в частности, вел переговоры с рядом иностранных лидеров для посредничества между Украиной и РФ.

"Структура сложная. Договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники, я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала с Францией. Чтобы через отношения лидеров с руководителем РФ, когда мы видели, что военным путем разблокировать не получится", – подчеркнул глава государства.

Что происходит сейчас на Азовстали

Ранее сообщалось, что российские оккупанты хотят снести комбинат Азовсталь и построить там парковую зону или технопарк. О таких планах заявил главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин, позже информацию об этом сообщили также в Мариупольском городском совете.

Также ранее Пушилин высказывался относительно того, что хочет сделать курорт из разбомбленного россиянами Мариуполя. В Офисе президента такие планы потролили. Советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что украинские спецслужбы выпишут каждому рашисту индивидуальный "горящий тур".

Напомним, вечером 19 мая Азов записал новое сообщение из Мариуполя. Святослав Паламар (Калина) отметил, что командование украинских защитников находится на заводе Азовсталь в Мариуполе, где идет определенная операция, детали которой сейчас нельзя разглашать.

Смотрите онлайн Новости Донбасса:

Читайте также: