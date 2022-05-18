"Выпишем горячий тур": у Зеленского потроллили планы рашистов о "курорте" в Мариуполе

Оккупанты уничтожили Мариуполь обстрелами / Фото Reuters

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал намерение оккупантов сделать из оккупированного Мариуполя "курорт" на Азовском море.

Об этом он сообщил в сервисе микроблогов Twitter.

"Главари пророссийских криминальных анклавов заявляют, что хотят сделать из Мариуполя курорт на Азовском море. Десятки тысяч убитых. Сотни тысяч лишенных крыши над головой", - отметил он.

"Хотите позагорать на пляже? Украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный "горячий тур", - заявил Подоляк.

Оборона Мариуполя

На территорию меткомбината "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) было осуществлено десятки авианалетов, в том числе - стратегическими бомбардировщиками, сообщает полк "Азов".

Напомним, в субботу, 7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и людей пожилого возраста.

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В начале мая российские оккупанты смогли прорваться на территорию комбината "Азовтсаль"

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.

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