"Выпишем горячий тур": у Зеленского потроллили планы рашистов о "курорте" в Мариуполе

Михаил Подоляк напомнил о десятки тысяч убитых рашистами в Мариуполе.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал намерение оккупантов сделать из оккупированного Мариуполя "курорт" на Азовском море.
Об этом он сообщил в сервисе микроблогов Twitter.
"Главари пророссийских криминальных анклавов заявляют, что хотят сделать из Мариуполя курорт на Азовском море. Десятки тысяч убитых. Сотни тысяч лишенных крыши над головой", - отметил он.
"Хотите позагорать на пляже? Украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный "горячий тур", - заявил Подоляк.
Оборона Мариуполя
На территорию меткомбината "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) было осуществлено десятки авианалетов, в том числе - стратегическими бомбардировщиками, сообщает полк "Азов".
Напомним, в субботу, 7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и людей пожилого возраста.
Смотрите онлайн новости Донбасса
В начале мая российские оккупанты смогли прорваться на территорию комбината "Азовтсаль"
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.
Читайте такжеВ разведке раскрыли детали спасения украинских защитников с Азовстали
Читайте еще:
- "Враг забрасывает пушечным мясом": в Азове рассказали о тяжелых боях на Азовстали
- Защита Мариуполя: в разведке Азова назвали 4 варианта действий
- В Азове рассказали о подготовке военной операции по деблокаде Мариуполя