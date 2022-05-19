"Операция продолжается": Азов записал новое сообщенине из Мариуполя

Защитники Мариуполя остаются на Азовстали / t.me/polkazov

Командование украинских защитников находится на заводе Азовсталь в Мариуполе, где продолжается определенная операция.

Об этом сообщил заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламар (позывной Калина) в видеообращении, которое опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

"Я и командование находимся на территории завода Азовсталь. Продолжается определенная операция, детали которой я не буду разглашать", - отметил он.

Паламар поблагодарил мир и Украину за поддержку.

"Увидимся", - добавил военный.

Напомним, ранее российские пропагандистские ресурсы сообщили о том, что Паламар якобы "сдался" в плен оккупантам РФ.

Оборона Азовстали

На территорию меткомбината "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) было осуществлено десятки авианалетов, в том числе - стратегическими бомбардировщиками, сообщает полк "Азов".

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17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

Для возвращения их домой планируется обмен.

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