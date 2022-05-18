Российские захватчики планируют снести Азовсталь/ Полк "Азов", Reuters

Российские оккупанты хотят снести комбинат Азовсталь и построить там парковую зону или технопарк. О таких планах заявил главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилін, пишут российские пропагандистские СМИ.

При этом боевик надеется, что воплотить такие планы в жизнь им поможет Россия. Ранее Пушини высказывался относительно того, что хочет сделать курорт из разбомбленного россиянами Мариуполя.

Информацию о том, что в так называемой "ДНР" хотят снести Азовсталь, подтвердили в Мариупольском городском совете. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Telegram.

В горсовете предположили, что оккупанты могут спешить стереть комбинат с лица земли, потому что боятся, что в украинских военных могут появиться силы для деблокады города.

"В "днр" планируют снести Азовсталь. Для чего? В ВСУ скоро появятся силы для деоккупации Мариуполя. Россияне превентивно уничтожают важный для Украины промышленный комплекс", – отмечают в горсовете.

Читайте такжеОккупанты определились с судьбой Мариуполя – передают кадыровцам с "правом мародерства"Еще одна причина – российские оккупанты хотят стереть любое напоминание о героическом подвиге украинских военных.

"Оккупанты не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя. Для них это лишь территория для крымского коридора", – добавили в Мариупольском городском совете.

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что Россия могла согласиться на эвакуацию украинских защитников с завода Азовсталь в Мариуполе, чтобы скорее объявить о захвате города. При этом РФ может отказаться от обмена защитников Мариуполя.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эвакуационная операция с завода Азовсталь в окруженном российскими войсками Мариуполе продолжается.

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