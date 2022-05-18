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РФ могла пойти на эвакуацию из Азовстали, чтобы поскорее заявить о захвате города – ISW

18 мая 2022, 08:33

РФ может отказать в обмене защитников Мариуполя. В России ходатайствуют о принятии законов, запрещающих обмен пленных на лиц, обвиняемых в "нацизме".

Путин, Азовсталь
Американские эксперты рассказали, почему Путин согласился на эвакуацию защитников Мариуполя / Фото УНИАН

Россия могла согласиться на эвакуацию украинских защитников с завода Азовсталь в Мариуполе, чтобы поскорее объявить о захвате города. При этом РФ может отказаться от обмена защитников Мариуполя.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что Кремль мог пойти на эвакуацию с Азовстали, чтобы отвлечь критику в социальных сетях по поводу неудавшейся российской переправы через реку Северский Донец и в целом медленных темпов вторжения.

"Управление военной разведки Украины сообщило, что Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России спешно готовит пресс-тур иностранных журналистов по оккупированным территориям Украины в период с 18 по 21 мая", - говорится в сообщении.

Американские эксперты не исключают, что страна-агрессор может отказать в обмене защитников Мариуполя.

"Некоторые депутаты Госдумы России ходатайствуют о принятии законов, запрещающих обмен пленных на лиц, обвиняемых в "нацизме". Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что защитникам Мариуполя должны быть предъявлены обвинения в военных преступлениях, и их нельзя обменивать на российских военнопленных. Кремль может проигнорировать опасения российской Государственной Думы или использовать их для саботажа переговоров с Украиной", - считают в ISW.

В Институте отмечают, что в РФ эвакуация с Азовстали может вызвать недовольство, поскольку российская пропаганда ранее твердила об "успешных атаках" на Азовсталь, а некоторые россияне ожидали уничтожения защитников Мариуполя.

"Некоторым россиянам может быть трудно совместить триумфальное послание с внезапными переговорами, приведшими к капитуляции путем переговоров", - говорится в отчете ISW.

Эвакуация раненых с Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Украина продолжает работать над обменом раненных украинский военных, которых накануне эвакуировали из Азовстали. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что украинские военные выживали в нечеловеческих условиях с тяжелыми ранениями. В первую очередь им необходима нормальная медицинская помощь. По ее словам, украинская сторона работает над тем, чтобы эвакуировать защитников сразу после того, как их состояние стабилизируется.

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