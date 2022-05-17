Эвакуация с Азовстали: операция по спасению защитников Мариуполя продолжается - Верещук

Гуманитарная операция на Азовстали продолжается / Коллаж УНИАН, facebook.com/NGUmainpage

Гуманитарная операция по спасению украинских защитников Мариуполя продолжается. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

По ее словам, в интересах сохранения жизней 16 мая были эвакуированы 52 тяжелораненых украинских военнослужащих.

"После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных", - написала Верещук в Telegram.

"Работаем над последующими этапами гуманитарной операции. Даст Бог, все будет хорошо", - добавила вице-премьер.

Тем временем пресс-служба Нацгвардии обнародовала фото раненых бойцов, которых удалось вывезти с Азовстали.

Раненые бойцы, которых удалось вывезти с Азовстали / Фото facebook.com/NGUmainpage

Эвакуация раненых с Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила во время выступления замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Информацию об эвакуации бойцов Азова также подтвердил и президент Владимир Зеленский.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины утром 17 мая сообщило, что "для скорейшего возвращения" эвакуированных вечером в понедельник защитников Мариуполя "будет осуществлена процедура обмена". Также проводятся все необходимые мероприятия по спасению тех, кто остался на Азовстали.

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