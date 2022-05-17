В Сети опубликовано видео момента выхода защитников Мариуполя из Азовстали

Украина продолжает проводить работу по эвакуации украинских военных из Азовстали / Фото УНИАН

В социальных сетях опубликовали момент выхода украинских военных из Азовстали в блокадном Мариуполе. Военные идут и несут тяжелораненых бойцов на носилках.

В Telegram-канале Мариуполь сейчас во вторник, 17 мая, опубликовали видео момента выхода защитников Украины из Азовстали. На кадрах можно увидеть, как военные идут и несут тяжелораненых солдат на носилках.

Не представляется возможным точно разглядеть, что на видео именно украинские военные.

Эвакуация защитников Украины с Азовстали в Мариуполе

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 16 мая заявила, что Украина начала операцию по спасению заблокированных на территории Азовстали защитников Мариуполя.

Она рассказала, что в медицинское учреждение в Новоазовск эвакуировано 53 тяжелораненых для предоставления медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор привезли в Еленовку. Их вернут домой по процедуре обмена.

Маляр подчеркнула, что совместными усилиями ГУР Минобороны, ВСУ, Нацгвардией и Госпогранслужбой проводятся мероприятия по возвращению украинских военных, которые на данный момент находятся в Азовстали.Читайте такжеВ разведке раскрыли детали спасения украинских защитников с Азовстали

Эвакуацию военных подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

"Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных – ВСУ, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек", - сказал президент.

Вице-премьер Ирина Верещук сказала, что 16 мая, были эвакуированы из Азовстали 52 тяжелораненых украинских военнослужащих. После стабилизации их состояния Украина вернет их домой по процедуре обмена пленных.

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