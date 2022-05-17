"Слишком хрупко там все": Арестович рассказал о ситуации вокруг Азовстали

Арестович /УНИАН, Reuters

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил, что происходит с защитниками Мариуполя, которые были на Азовстали.

В интервью Марку Фейгину Арестович дал очень короткий комментарий по "Мариупольскому вопросу".

"Слишком хрупко там все и одно неосторожное слово, может все обрушить. Когда те, кто этим занимается скажут можно - мы будем комментировать", – заявил Арестович.

Эвакуация защитников Украины с Азовстали в Мариуполе

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 16 мая заявила, что Украина начала операцию по спасению заблокированных на территории Азовстали защитников Мариуполя.

Она рассказала, что в медицинское учреждение в Новоазовск эвакуировано 53 тяжелораненых для предоставления медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор привезли в Еленовку. Их вернут домой по процедуре обмена.

Маляр подчеркнула, что совместными усилиями ГУР Минобороны, ВСУ, Нацгвардией и Госпогранслужбой проводятся мероприятия по возвращению украинских военных, которые на данный момент находятся в Азовстали.

Эвакуацию военных подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

"Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных – ВСУ, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек", - сказал президент.

Вице-премьер Ирина Верещук сказала, что 16 мая, были эвакуированы из Азовстали 52 тяжелораненых украинских военнослужащих. После стабилизации их состояния Украина вернет их домой по процедуре обмена пленных.

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