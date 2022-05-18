УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Это был зов сердца: украинка бежала к мужу в госпиталь на Азовсталь, на следующий день он погиб

18 мая 2022, 13:04

Алла стала жертвой российских обстрелов через три недели после гибели Виталия. У пары остался трехлетний сын Данил.

Азовсталь, Алла и Виталий Таран
Алла и Виталий Таран погибли в результате обстрелов оккупантов / Коллаж УНИАН, ТСН

В Мариуполе от российских обстрелов погибла супружеская пара - Виталий и Алла Таран. Он - 15 апреля, она - через три недели. Накануне гибели Виталия они встретились после полуторамесячной разлуки. Женщина бежала под взрывами к раненому мужу. На следующий день на госпиталь россияне сбросили бомбу. У пары остался трехлетний сын Данил.

Виталию было 36 лет, Алле — 33, они родом из Красногоровки Донецкой области. В полку Азов пара была почти с самого его создания. Сначала они были волонтерами, затем получили должности. Алла была делопроизводителем, а Виталий занимался финансами, пишет ТСН.

Супруги не виделись полтора месяца. Когда Виталий попал в госпиталь на Азовстали с тяжелыми ранениями, Алла рискнула вырваться к нему под обстрелами.

Матери бойца они отправили фото, где крепко держат друг друга за руку и выглядят счастливыми.

Семья Таран в госпитале за день до гибели мужчины / скриншот видео ТСН

"Он очень часто писал, что по ней очень соскучился, и за день до его гибели, она смогла один километр пройти ночью, даже бежать, она писала, какой-то зов сердца был, что она побежала туда", — рассказал друг погибшего Александр.

На следующий день после встречи с женой Виталия не стало - россияне сбросили бомбу на госпиталь. Через три недели после гибели защитника Украины оккупанты убили и ее.

Незадолго до своей гибели боец записывал для мамы и трехлетнего сына видео. Женщина тоже писала сыну сообщения, но последнее он не прочитал.

Ролана - мама Виталия - молится, чтобы удалось спасти защитников Азовстали. Женщина тоже была в полку Азов – уволилась в ноябре. Ей больно из-за потери каждого бойца. Своему сыну она продолжает писать сообщения даже после его гибели.

Эвакуация раненых с Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Украина продолжает работать над обменом раненных украинский военных, которых накануне эвакуировали из Азовстали. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что украинские военные выживали в нечеловеческих условиях с тяжелыми ранениями. В первую очередь им необходима нормальная медицинская помощь. По ее словам, украинская сторона работает над тем, чтобы эвакуировать защитников сразу после того, как их состояние стабилизируется.

Другие новости:

новости Мариуполя Оборона Мариуполя бои в Мариуполе Мариуполь
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:08

Процесс развала России самими россиянами уже запущен

13:06

Олег Жданов. Северодонецк: возможно ли окружение?Видеоблоги

13:04

Это был зов сердца: украинка бежала к мужу в госпиталь на Азовсталь, на следующий день он погибВидео

13:02

Сгорело все: оккупанты обстреляли школу в Авдеевке запрещенными фосфорными бомбамиФото

13:01

Потерял обе ноги и руку: под Изюмом украинскому бойцу удалось выжить после подрыва на минеВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 19 мая 2022: Ракам – деньги, Весам – удачные совпадения, Водолеям – испытания

12:39

Каждую ночь в село приходят, партизаны, хотим убежать: новый перехват СБУ разговоров оккупантов

12:20

Горела вместе с оккупантами: ВСУ разбили вражескую БМПВидео

12:09

"Хотят всех перессорить": Подоляк назвал стратегическую цель КремляВидео

11:49

Никакой тайны здесь нет: Арестович рассказал, какую команду получили российские оккупантыВидео

11:45

На Николаевщине могут достроить 100-метровый мост, но только если разрешат военные

11:36

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТОВидео

11:24

Системный сдвиг произошел: что нужно сделать Украине и миру, чтобы победить Путинамнение

11:16

Воевал без обеих ног на протезах: в Буче только на 80-й день простились с первым погибшим защитникомФотоВидео

11:14

"Мы увидим огромное количество суицидов": Танкович предсказал будущее послевоенной России

11:01

Касьянов назвал трагические ошибки первой фазы войны в Украине и дал прогноз на вторую

10:22

"Ой, у лузі червона калина" прозвучала с колокольни Михайловского ЗлатоверхогоВидео

10:11

Трофейный танк Т-72Б3 теперь на службе Украины: ВСУ показали, как их "вооружает" армия РФВидео

10:04

Брат Кадырова был полевым командиром в Мариуполе - разведка БританииВидео

09:37

План разрабатывает лично Путин: оккупанты в ужасе от приказа форсировать Северский ДонецВидео

Реклама
09:31

ВСУ ракетами Brimstone из Британии уничтожают оккупантов в глубоком тылуВидео

09:26

Российская армия проигрывает войну в Украине: почему кремлевская диктатура обреченамнение

09:06

"С голов жителей не упадет ни один волос": Арестович рассказал, как освободят оккупированный ЮгВидео

08:46

Почему россияне с такой яростью хотят уничтожить Мариуполь: Бедняков назвал три причиныВидео

08:33

РФ могла пойти на эвакуацию из Азовстали, чтобы поскорее заявить о захвате города – ISWВидео

08:05

130 "двухсотых", техника и склады: ВСУ накрыли артиллерией огрызнувшихся оккупантов на ХерсонщинеВидео

07:51

"Мы освободили больше, чем россияне занимают": Арестович показал карту военных действий в Украине

07:04

Украина сама должна решать, как завершить войну - Госдеп США

06:39

В Мелитополе партизаны ликвидировали двух российских военных высокого ранга

06:32

По лекалам совка: зачем Путин ищет биолаборатории в Украинемнение

05:50

Армия Украины в июне перейдет в контрнаступление, если Запад даст достаточно оружия – ЖдановВидео

05:15

Сефании, которой посвящена победная песня Kalush Orchestra, сделали необычный подарок

04:45

3 летние юбки фантастической красоты, которые будут повсюдуВидео

04:10

Идет невыносимая погода: синоптики рассказали, когда ударит 30-градусная жараВидео

03:43

Это не значит мгновенное контрнаступление: эксперт назвал "подводные камни" предоставления Украине оружияВидео

03:07

Военный эксперт объяснил, ради каких городов на Востоке россияне пойдут на всеВидео

02:28

Ни минуты покоя: топ-4 самых несносных свекровей по гороскопу

02:23

Известный ведущий рассказал о проклятии, которое нависло над Светланой Лободой

02:05

Доллар рекордно взлетел: черный рынок "пробивает потолок"Видео

01:47

Бритни Спирс на пляже топлес показала, как переживает депрессию из-за выкидышаВидео

Реклама
01:34

Огурцы растут как на дрожжах: дешевая суперподкормка, которая есть у каждого на кухнеВидео

00:51

Приметы на 18 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:26

Зеленский рассказал подробности об эвакуации военных с АзовсталиВидео

00:03

"Я бы им наркотики колола": журналисты нашли жену оккупанта, которая готова пытать украинских детейВидео

17 мая, вторник
23:46

Украина мчится в Евросоюз: Макрон заявил, что заявка Киева будет рассмотрена в июне

23:41

Внучка Софии Ротару сверкнула идеальными формам в черном бикини

23:40

Евровидению хотят поменять правила: что предлагают

23:33

"Слишком хрупко там все": Арестович рассказал о ситуации вокруг АзовсталиВидео

22:58

Армия России от Херсона до Харькова постепенно стала переходить в оборону – АрестовичВидео

22:46

Военный эксперт объяснил, захват какого города решит судьбу битвы за ДонбассВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять