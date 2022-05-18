Это был зов сердца: украинка бежала к мужу в госпиталь на Азовсталь, на следующий день он погиб

Алла и Виталий Таран погибли в результате обстрелов оккупантов / Коллаж УНИАН, ТСН

В Мариуполе от российских обстрелов погибла супружеская пара - Виталий и Алла Таран. Он - 15 апреля, она - через три недели. Накануне гибели Виталия они встретились после полуторамесячной разлуки. Женщина бежала под взрывами к раненому мужу. На следующий день на госпиталь россияне сбросили бомбу. У пары остался трехлетний сын Данил.

Виталию было 36 лет, Алле — 33, они родом из Красногоровки Донецкой области. В полку Азов пара была почти с самого его создания. Сначала они были волонтерами, затем получили должности. Алла была делопроизводителем, а Виталий занимался финансами, пишет ТСН.

Супруги не виделись полтора месяца. Когда Виталий попал в госпиталь на Азовстали с тяжелыми ранениями, Алла рискнула вырваться к нему под обстрелами.

Матери бойца они отправили фото, где крепко держат друг друга за руку и выглядят счастливыми.

Семья Таран в госпитале за день до гибели мужчины / скриншот видео ТСН

"Он очень часто писал, что по ней очень соскучился, и за день до его гибели, она смогла один километр пройти ночью, даже бежать, она писала, какой-то зов сердца был, что она побежала туда", — рассказал друг погибшего Александр.

На следующий день после встречи с женой Виталия не стало - россияне сбросили бомбу на госпиталь. Через три недели после гибели защитника Украины оккупанты убили и ее.

Незадолго до своей гибели боец записывал для мамы и трехлетнего сына видео. Женщина тоже писала сыну сообщения, но последнее он не прочитал.

Ролана - мама Виталия - молится, чтобы удалось спасти защитников Азовстали. Женщина тоже была в полку Азов – уволилась в ноябре. Ей больно из-за потери каждого бойца. Своему сыну она продолжает писать сообщения даже после его гибели.

Эвакуация раненых с Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Украина продолжает работать над обменом раненных украинский военных, которых накануне эвакуировали из Азовстали. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что украинские военные выживали в нечеловеческих условиях с тяжелыми ранениями. В первую очередь им необходима нормальная медицинская помощь. По ее словам, украинская сторона работает над тем, чтобы эвакуировать защитников сразу после того, как их состояние стабилизируется.

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