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Крепость "Мариуполь": пресс-офицер "Азова" перед пленом снял фильм об "Азовстали"

21 мая 2022, 17:56

Дмитрий Козацкий (позывной "Орест") провел на "Азовстали" в окружении 84 дня - не выпускал из рук фотоаппарат и работал под обстрелами русских все время.

Азовсталь, Орест
Пресс-офицер "Азова" перед пленом снял фильм об "Азовстали" / twitter.com/Kozatsky_D / полк "Азов"

Пресс-офицер полка "Азов" Дмитрий Козацкий (позывной "Орест"), перед выходом с территории практически уничтоженного российскими оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе снял короткометражный фильм-прощание. Видео было опубликовано на YouTube-канале проекта Babylon'13.

Ролик получился длительностью более 4,5 минуты. В нем можно увидеть, в какие руины остервенелые и оголтелые атаки и обстрелы русских оккупантов превратили некогда процветающий завод, который волею судеб последним оплотом защитников Мариуполя.

Дмитрий Козацкий провел на "Азовстали" 84 дня. В титрах к картине отмечается, что снята она была за день того, как боец "Азова" сдался в плен по приказу украинского командования.

Что известно о Дмитрии Козацком

Дмитрий все 84 дня фиксировал подвиги украинских защитников и преступления российских военных в Мариуполе. Молодой человек с детства мечтал быть военным корреспондентом, но даже не подозревал, что его мечта исполнится при таких тяжелых обстоятельствах.

С 24 февраля он не выпускал из рук фотоаппарат и работал под обстрелами русских все время.

Дома, на Житомирщине, его ждут родные ‒ мама и младшая сестра.

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Эвакуация с Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По данным британской разведки, с Азовстали вышли около 1700 украинских военных. При этом неизвестно, сколько защитников Украины еще остаются на территории металлургического комбината.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что украинские военные выживали в нечеловеческих условиях с тяжелыми ранениями. В первую очередь им необходима нормальная медицинская помощь. По ее словам, украинская сторона работает над тем, чтобы эвакуировать защитников сразу после того, как их состояние стабилизируется.

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Автор: Егор Бунин
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