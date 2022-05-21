Зеленский рассказал, что ждет защитников "Азовстали" после выхода с завода

Зеленский рассказал, что ждет защитников "Азовстали" после выхода из завода / скриншот

Защитники "Азовстали" вернутся в Украину после обмена с РФ. Гарантии безопасности нашим защитникам дали ряд международных организаций.

В интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации Президента Владимир Зеленский отметил, что эвакуация защитников Мариуполя почти закончилась.

"Дальше все зависит от ООН, Красного креста, России, которые давали обязательство, что все они будут в безопасности и будут ожидать обмена. Закончится процесс (эвакуации из "Азовстали" - ред.), которым сейчас руководит разведка, и будем забирать их домой", - отметил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что во время войны такие вопросы, как с защитниками Мариуполя, нужно решать дипломатическим путем.

Эвакуация с Азовстали

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выход украинских военных с территории окруженного врагами завода "Азовсталь" в Мариуполе должен завершиться в ближайшее время.

Тем временем в Институте изучения войны считают, что в РФ могут завышать количество защитников Украины, которые держали оборону на Азовстали в Мариуполе.

Это делается для того, чтобы либо увеличить количество российских военнопленных при обмене, либо чтобы не признавать, что всего "сотням" украинских воинов удавалось удерживать завод в течение длительного времени.

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