РФ может завышать количество защитников Азовстали: эксперты объяснили, зачем это нужно Кремлю

По данным британской разведки, с Азовстали вышли около 1700 украинских военных / Фото УНИАН

В Институте изучения войны считают, что в РФ могут завышать количество защитников Украины, которые держали оборону на Азовстали в Мариуполе.

Это делается для того, чтобы либо увеличить количество российских военнопленных при обмене, либо чтобы не признавать, что всего "сотням" украинских воинов удавалось удерживать завод в течение длительного времени, отметили в ISW.

В российском Минобороны заявили, что якобы по состоянию на 20 мая из металлургического комбината в Мариуполе эвакуировали всех украинских бойцов – вышли 2439 защитников Украины.

В то же время Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что зарегистрировал только "сотни" украинских военнопленных. В ISW считают, что несоответствие может быть вызвано просто задержками в регистрации или отчетности МККК. Однако официальные российские источники также могут скрывать истинное количество эвакуированных по разным причинам.

"Пропагандисты могут заявить, что они захватили больше украинских солдат, чем на самом деле, чтобы максимизировать количество российских пленных, которых можно обменять, если они договорятся об обмене с Украиной. Российское руководство может также попытаться избежать смущения, признав, что его силы были скованы в многомесячной осаде "сотнями", а не "тысячами" украинских защитников", – отмечают аналитики института.

Эвакуация с Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По данным британской разведки, с Азовстали вышли около 1700 украинских военных. При этом неизвестно, сколько защитников Украины еще остаются на территории металлургического комбината.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что украинские военные выживали в нечеловеческих условиях с тяжелыми ранениями. В первую очередь им необходима нормальная медицинская помощь. По ее словам, украинская сторона работает над тем, чтобы эвакуировать защитников сразу после того, как их состояние стабилизируется.

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