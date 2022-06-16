"Это гораздо больше 200 человек": Данилов сообщил, где находятся защитники "Азовстали"

Данилов сообщил, где находятся защитники "Азовстали" / скриншот

Секретарь СНБО Украины сообщил, что большинство военных, эвакуированных из мариупольского завода "Азовсталь", находятся на оккупированной территории Донецкой области.

В прямом эфире совместного информационного марафона UAразом Алексей Данилов подчеркнул, что главное сейчас — "не сделать лишних шагов", чтобы Россия не обвинила Украину "в срыве тех или иных вещей".

"В этих процессах участвует не только наша страна, есть международные институции, которые помогают в этом. Здесь главное – не навредить. И много не надо говорить. Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были выполнены, и все ребята, которые сегодня в плену, которые прошедшее Мариуполь, обязательно вернулись живыми и здоровыми", – рассказал Данилов.

Он отметил, что невозможно окончательно сказать, сколько именно украинских защитников находятся в Донецкой области.

"Есть информация, что они находятся на территории Донецкой области. Еще раз подчеркиваю: количество людей – это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И потому сказать, что все там находятся, мы окончательно не можем. Мы точно можем сказать, что подавляющее большинство, может, и все, находятся на территории Донецкой области", – пояснил секретарь СНБО.

Алексей Данилов также сообщал, что к защитникам Азовстали не применяют насилия. По его словам, впоследствии всех бойцов должны обменять на пленных россиян

Читайте такжеБолее 1000 пленных с Азовстали оккупанты вывезли в Россию – росСМИРанее террористы из так называемой "ДНР" угрожают казнить защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в плену захватчиков на временно оккупированных территориях Донбасса.

Такое заявление сделал "глава министерства юстиции" так называемой "ДНР" Юрий Сыворотка. Он сказал, что украинских пленных, в том числе и бойцов с завода Азовсталь, собираются "судить", и некоторых из них могут подвергнуть смертной казни.

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