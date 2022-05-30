Боевики "ДНР" угрожают казнить украинских бойцов из Азовстали/ Полк "Азов", Reuters

Террористы из так называемой "ДНР" угрожают казнить защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в плену захватчиков на временно оккупированных территориях Донбасса.

Такое заявление сделал "глава министерства юстиции" так называемой "ДНР" Юрий Сыворотка, пишет российское пропагандистское издание Интерфакс. Он сказал, что украинских пленных, в том числе и бойцов с завода Азовсталь, собираются "судить", и некоторых из них могут подвергнуть смертной казни.

"Предварительно могу сказать, что среди тех, кто находится под стражей, есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР – это смертная казнь", – заявил боевик.

Судьба украинских бойцов из Азовстали

Напомним, с завода Азовсталь вышли все украинские военнослужащие, которые там были. Сейчас они находятся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что защитники Азовстали вернутся в Украину после обмена с РФ. По его словам, гарантии безопасности нашим защитникам дали ряд международных организаций.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили с требованием к российскому президенту Владимиру Путину об освобождении 2500 пленных защитников Мариуполя, которые ранее вышли из Азовстали.

В СНБО в то же время рассказали, как к защитникам Азовстали относятся в плену. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, к ним не применяют насилия. Он отметил, что впоследствии всех бойцов должны обменять на пленных россиян.

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