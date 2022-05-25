"Оба тяжелые, без вариантов": на Азовстали подорвались двое оккупантов РФ

На Азовстали подорвались оккупанты РФ / скриншот

Двое российских оккупантов подорвались на мине в ходе разминирования территории завода Азовсталь в Мариуполе.

Они получили тяжелые ранения во время разминирования территории 24 мая, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко на своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ранения получили два сапера из "ДНР". "Оба тяжелые, и наши из больницы говорят: без вариантов", – написал чиновник.

Андрющенко добавило, что Мариуполь продолжает мстить российским войскам, а Азовсталь продолжает сражаться даже сейчас.

Оборона Азовстали

На территорию меткомбината "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) было осуществлено десятки авианалетов, в том числе - стратегическими бомбардировщиками.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Напомним, в субботу, 7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и людей пожилого возраста.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.

Читайте также: