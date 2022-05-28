Макрон и Шольц потребовали от Путина освободить 2500 пленных защитников Мариуполя

Лидеры Франции и Германии требуют отпустить пленных защитников Азовстали / Коллаж УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовали от российского президента Владимира Путина освободить 2500 пленных защитников Мариуполя, которые ранее вышли из Азовстали.

В сообщении Елисейского дворца говорится, что лидеры Франции и Германии настаивают на освобождении украинских героев.

Читайте такжеКак к защитникам Азовстали относятся в плену: появились новые подробности"Президент Республики и канцлер Германии потребовали освобождения около 2500 защитников "Азовстали", взятых в плен российскими войсками", - пишет пресс-служба французского главы государства.

Кроме того, в Елисейском дворце подтвердили сведения Кремля и немецкой канцелярии, согласно которым Макрон и Шольц призвали Путина срочно снять морскую блокаду Одессы с целью возобновления поставок украинских зерновых по Черному морю.

Выход защитников Мариуполя с Азовстали

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 16 мая сделала заявление о том, что Киев начал операцию по спасению заблокированных на территории Азовстали защитников Мариуполя.

Она рассказала, что в медицинское учреждение в Новоазовск эвакуировали 53 тяжелораненых для предоставления им соответствующей помощи. Еще 211 человек путем гуманитарного коридора привезли в Еленовку. Их вернут домой по процедуре обмена пленными.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский сказал, что выход украинских военных с территории окруженного врагом предприятия Азовсталь должен завершиться в ближайшее время.

Позже появилась информация, что защитники Мариуполя покинули Азовсталь. Комбинат перешел под контроль российских войск.

В разведке Великобритании заявили, что из Азовстали вышли около 1700 защитников Мариуполя. Британцы не исключили, что на территории комбината еще могут оставаться украинские военные.

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