Как к защитникам Азовстали относятся в плену: появились новые подробности

Азовсталь / Reuters, planet.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что к защитникам Азовстали не применяют насилия.

П его словам, впоследствии всех бойцов должны обменять на пленных россиян, передает 24 канала.

"Могу подтвердить, что на сегодняшний день нет применения пыток или позорного отношения к нашим военным. Как будет дальше - увидим, мы следим за этим процессом", - заявил секретарь СНБО.

По его словам, по возможности власть будет принимать активное участие, а сейчас есть договоренность, чтобы не разглашать детали.

"Сейчас мы молимся, чтобы они были живы и здоровы", - добавил он.

Данилов сообщил, что вопросом освобождения пленных "азовцев" занимаются люди, которые брали на себя такие гарантии.

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Эвакуация с Азовстали

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выход украинских военных с территории окруженного врагами завода "Азовсталь" в Мариуполе должен завершиться в ближайшее время.

Тем временем в Институте изучения войны считают, что в РФ могут завышать количество защитников Украины, которые держали оборону на Азовстали в Мариуполе.

Это делается для того, чтобы либо увеличить количество российских военнопленных при обмене, либо чтобы не признавать, что всего "сотням" украинских воинов удавалось удерживать завод в течение длительного времени.

7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и людей пожилого возраста.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.

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