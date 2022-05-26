Как к защитникам Азовстали относятся в плену: появились новые подробности

Данилов сообщил, что вопросом освобождения пленных "азовцев" занимаются люди, которые брали на себя такие гарантии.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что к защитникам Азовстали не применяют насилия.
П его словам, впоследствии всех бойцов должны обменять на пленных россиян, передает 24 канала.
"Могу подтвердить, что на сегодняшний день нет применения пыток или позорного отношения к нашим военным. Как будет дальше - увидим, мы следим за этим процессом", - заявил секретарь СНБО.
По его словам, по возможности власть будет принимать активное участие, а сейчас есть договоренность, чтобы не разглашать детали.
"Сейчас мы молимся, чтобы они были живы и здоровы", - добавил он.
Данилов сообщил, что вопросом освобождения пленных "азовцев" занимаются люди, которые брали на себя такие гарантии.
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Эвакуация с Азовстали
20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выход украинских военных с территории окруженного врагами завода "Азовсталь" в Мариуполе должен завершиться в ближайшее время.
Тем временем в Институте изучения войны считают, что в РФ могут завышать количество защитников Украины, которые держали оборону на Азовстали в Мариуполе.
Это делается для того, чтобы либо увеличить количество российских военнопленных при обмене, либо чтобы не признавать, что всего "сотням" украинских воинов удавалось удерживать завод в течение длительного времени.
7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и людей пожилого возраста.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.
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